Ricky Martin preocupa a sus fans con su aspecto desmejorado

El cantante Ricky Martin ha generado una gran repercusión entre los millones de seguidores que acumula en su perfil de Instagram al compartir una imagen en la que aparece postrado en su cama, sin afeitar, y con los ojos algo hinchados a consecuencia de lo que podría ser exceso de cansancio, ya que tanto la fotografía como el mensaje que la acompaña dejan entrever de alguna forma que el intérprete no se encuentra precisamente en su mejor estado de forma.



"Y así todo el día", reza la descripción de la instantánea en la que, a pesar de su maltrecho rostro, el astro de la música demuestra que no por ello está dispuesto a perder la sonrisa.



Entre los muchos comentarios que ha suscitado tan críptica publicación, que no ofrece muchos más detalles sobre las razones que se esconden tras el leve deterioro físico del artista, destacan principalmente aquellos que ofrecen al artista toda clase de cuidados y otros que le desean una pronta recuperación ante los contratiempos que habría experimentado su salud.



"Te mereces descansar todo el tiempo que necesites. ¡Cómo te extrañamos, mi rey", le dirigió una internauta, apuntando al igual que otras admiradores a un posible estado de extenuación: "Mi vida, qué carita de agotado que tienes. Necesitas recobrar energías". "¿Necesitas que te vaya a cuidar? Puedo llevarte caldos", se prestó otra usuaria de la red social.



En las últimas semanas, Ricky Martin se ha presentado con menos frecuencia de lo habitual en el universo de las redes sociales al que tanto recurría para interactuar con sus fans y dejarles algunas estampas de su sólida vida familiar -el intérprete es padre de dos mellizos y próximamente pasará por el altar con su pareja, el artista Jwan Yosef-, un misterioso cambio de actitud que podría estar directamente relacionado con la larga convalecencia de su padre Enrique, quien sufrió un derrame cerebral a finales de diciembre y se encuentra todavía hospitalizado a la espera de recibir el alta médica.