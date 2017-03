Ricky Martin quiere 'prevenir' lesiones de cara a su próxima residencia de conciertos

Fiel a su carácter metódico y a la disciplina espartana con la que afronta cualquiera de sus múltiples proyectos artísticos, el cantante Ricky Martin no ha dudado en dedicar parte de la semana, o al menos los escasos momentos libres que le dejan sus exigentes ensayos, a cuidar al máximo su figura con el objetivo de prevenir lesiones o dolores físicos que le impidan dar el máximo de sí mismo durante su próxima residencia de conciertos en Las Vegas.



"¡Terapia física! Me encuentro fenomenal, esto que estoy haciendo es simplemente prevención", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece disfrutando de un relajante masaje en el cuello, que además acompañó de los imprescindibles 'hashtags' que hacen referencia al espectáculo que prepara en la ciudad del juego: #ALLin #lasvegas.



A pesar de que el astro de la música ha dejado bien claro que su estado de forma es inmejorable, por medio de la citada publicación y también con las imágenes que ha compartido hasta el momento de sus ensayos, eso no ha evitado que alguno de sus fans haya terminado malinterpretando el mensaje y, en consecuencia, transmitiéndole su más sincera preocupación.



"Que te recuperes pronto, sé que esos dolores en el cuello son horribles. Un beso guapo, mil bendiciones", le dirigió una considerada internauta.



Queda escasamente un mes -su primer concierto tendrá lugar el cinco de abril- para que Ricky Martin vuelva a hacer gala de su potente y espectacular directo con una serie de recitales que se extenderá hasta el próximo mes de septiembre, una experiencia de cinco meses en total que, además, implicará para sus retoños su enésimo cambio de residencia.



"Mucha gente me dice, 'Ricky, ¿cuándo vas a parar de viajar? Porque los niños necesitan estabilidad' y es cómo... ¿estabilidad? Yo soy su estabilidad", explicaba recientemente en el famoso programa del Dr. Oz.



"Todo lo que hago, cada decisión que tomo, está basado en ellos, en su bienestar. Es un compromiso que me hice a mí mismo cuando decidí ser padre. Ellos son un poco como mi religión porque, aunque ellos no lo sepan, son como mis salvavidas. Una vez más, cuando tengo que tomar una decisión, cualquier decisión, pienso en ellos y siempre tomo la más adecuada", aseveraba.