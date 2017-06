Ricky Martin: 'Quiero devolverle al público todo lo que me ha dado en mi carrera'

El cantante Ricky Martin ha dejado claro en cada uno de los numerosos conciertos que está ofreciendo actualmente durante el tramo español de su gira 'One World Tour' por qué sigue siendo uno de los artistas más demandados de la música latina y, sobre todo, el mejor referente con el que cuentan las nuevas generaciones de artistas hispanos que aspiran, como él, a mantenerse vigentes en la industria discográfica tras tres décadas de exitosa carrera.



A sus 46 años, el cantante cuenta con una trayectoria tan sólida y aclamada, que podría haberse permitido el lujo de reducir sensiblemente su ritmo de trabajo para poder dedicar más tiempo a sus gemelos, Matteo y Valentino (8), así como a los preparativos de su esperada boda con su pareja, el artista sirio Jwan Yosef.



Sin embargo, como ha demostrado a lo largo de los últimos años, de momento es capaz de compaginar a la perfección sus responsabilidades familiares con su objetivo de seguir complaciendo a sus seguidores con nuevos y bailables temas, así como con mastodónticos espectáculos musicales con los que agradecerles su fidelidad.



"Por supuesto, las gracias hay que dárselas al público. Ambos temas [en referencia a sus sencillos 'Vente Pa' Ca y 'La mordidita'] me han traído muchas satisfacciones, de eso no hay duda, pero creo que lo importante sería recalcar que sin el apoyo de los fans esto no sería posible. Que la gente apoye mi trabajo y disfrute con mi música tras tres décadas es algo por lo cual me siento muy agradecido", explicó el artista al diario El Heraldo de Aragón a su llegada a Zaragoza, donde este miércoles ofrecerá uno de sus últimos recitales en la Península Ibérica.



Para estar a la altura de su reputación de artista perfeccionista y ambicioso, Ricky no ha escatimado en recursos visuales y sonoros para hacer de sus recitales en España toda una obra de arte. De la misma forma, el artista aparece cada noche sobre su imponente escenario escoltado por un ejército de bailarines y deja patente con sus exigentes coreografías que está en plena forma y siempre dispuesto a explotar al máximo su talento para deleite de sus entregados admiradores.



"Normalmente nos tomamos de dos a tres meses de planificación, dependiendo por supuesto de la complejidad del espectáculo que estemos presentando. Una vez se decide el concepto, un gran equipo de creativos y yo vamos armando el 'show', área por área: repertorio, vestuario, puesta en escena, coreografía y producción, hasta que todo fluya de principio a fin. Sí me preocupo por cada detalle, porque siento que ofreciendo un espectáculo dinámico, creativo y de calidad en todos los aspectos, es una manera de devolverle al público todo lo que me ha dado durante toda mi carrera. Para mí, es una prioridad dar siempre lo mejor en el escenario".



Pero además de seguir trabajando duro para apuntalar uno de los legados más extensos del panorama musical en español, Ricky Martin está aprovechando esta prolífica etapa de madurez para adentrarse en toda clase de terrenos inexplorados, como ha puesto de manifiesto al incorporarse al reparto de la nueva temporada de 'American Horror Story' junto a estrellas de la talla de Penélope Cruz y Édgar Ramírez para dar vida al compañero sentimental del malogrado Gianni Versace: Antonio D'Amico.



"Para mí es un privilegio trabajar con grandes actores como Penélope y Edgar Ramírez, y bajo la dirección de Ryan Murphy. El papel que interpreto es emocionalmente exigente, y me ha tocado ir a lo más profundo de mi ser para poder proyectar ese dolor que Antonio sintió. Aún quedan muchas escenas por grabar, pero desde ya te puedo decir que es una de las experiencias más fascinantes que he tenido en mi carrera", adelantó sobre el personaje que interpreta en la producción, nada menos que el de la persona que encontró el cuerpo sin vida del diseñador tras ser tiroteado en la puerta de su casa.