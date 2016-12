Rihanna deja de seguir a Jennifer Lopez en Instagram

La cantante Rihanna habría tomado la decisión de cortar toda clase de lazos virtuales con Jennifer Lopez como consecuencia de los rumores que han venido circulando últimamente sobre el hipotético romance que mantendría la diva del Bronx con el rapero Drake, con quien la barbadense ha mantenido una relación tan mediática como intermitente a lo largo de los últimos años.



Aunque por el momento no se ha pronunciado en absoluto sobre el supuesto acercamiento entre su expareja y la estrella latina, la barbadense habría querido exhibir su malestar ante la mera posibilidad de que estén juntos dejando de seguir el perfil de la diva del Bronx en la popular red social Instagram.



Hace solo unos días, fuentes cercanas a la neoyorquina apuntaban a la posibilidad de que la pareja haya tratado de pasar desapercibida ante los medios de comunicación para disfrutar de este teórico idilio en la más absoluta intimidad y sin presiones externas de ningún tipo.



"Jen y Drake han tratado de fingir que su vínculo es meramente profesional, pero lo cierto es que solo están intentando ocultar su romance y el hecho de que se sienten muy atraídos el uno por el otro. Se han visto con mucha frecuencia en las últimas semanas y sus amigos ya comentan sin disimulo la buena sintonía que existe entre ellos", afirmó un informante al diario The Sun.



A diferencia de la discreción con la que ambos estarían tratando el asunto, Rihanna no tendría intención alguna de disimular el enfado que siente ante los progresivos acercamientos entre sus dos amigos, sobre todo porque hasta el pasado mes de octubre era ella quien mantenía un ilusionante idilio con el canadiense.



"La gente que forma parte del círculo más cercano a Rihanna no paran de hablar de lo molesta que está Rihanna con todo este tema. Hace solo unos meses, eran ella y Drake quienes estaban juntos. Jen es una de sus mejores amigas en el mundo de la música y el hecho de que sea ella quien le ha quitado a Drake es lo que más le ha sorprendido de todo esto", explicaba un confidente al mismo diario.