Ringo Starr será, a partir de ahora, Sir Ringo Starr

Este martes al mediodía, el mítico músico Ringo Starr ha sido nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en lo que muchos han definido como uno de los reconocimientos más merecidos que más han tardado en entregarse, especialmente en vista de que su antiguo compañero de los Beatles es conocido como Sir Paul McCartney desde 1997.



Ringo llegó al palacio de Bukingham acompañado de su esposa Barbara Bach y realizando su habitual señal de la paz, antes de presentarse ante el príncipe Guillermo e hincar la rodilla en el suelo para recibir uno de los más altos honores del Reino Unido por su contribución al mundo de la música.



"En realidad significa mucho para mí. Es un reconocimiento de todo lo que hemos conseguido. Me he sentido muy complacido al aceptarlo", aseguró el artista a la BBC tras la ceremonia, bromeando con que no se quitaría la condecoración ni para desayunar.



Hace más de cinco décadas, en octubre de 1965, un joven Ringo y los tres miembros de la formación de Liverpool ya vivieron una situación muy similar en el mismo palacio, en aquella ocasión para convertirse en miembros de la misma orden de la que el batería es ahora Caballero frente a la mismísima reina Isabel II.



"Hoy me he puesto un poco nervioso al estar solo", admitía al comparar las dos experiencias.



Lo que aún no ha decidido la estrella de la música es si a partir de ahora insistirá en que utilicen su nuevo título para referirse a él públicamente: "Es algo muy nuevo y todavía no tengo muy claro cómo se utiliza", admitía.