Rita Ora desmiente que estuviera borracha en su último compromiso profesional

Con casi diez años de carrera artística y más de una polémica a sus espaldas, Rita Ora parece seguir siendo incapaz de huir de los escándalos. En esta ocasión vuelve a ser noticia por aparecer supuestamente borracha durante la gala de los premios Brit, celebrada la noche del pasado miércoles en Londres, unos rumores ante los que no ha dudado en alzar la voz para responder a todos aquellos que atribuyeron a la embriaguez su error a la hora de leer la categoría del galardón que debía presentar junto al locutor Nick Grimshaw.



"Me gustaría aclarar que no bebí ni una gota de alcohol. Tomé un sorbito de champán, pero me dejó mal sabor de boca y mal aliento, así que paré. Es horrible y te provoca hinchazón en el estómago", afirmó en el programa de la mañana de la BBC Radio 1, presenta por su compañero de escenario de la noche anterior.



La artista también se apresuró a apuntar que, precisamente, su rutina preceremonia le había obligado a mantener durante días un estilo de vida muy saludable a base de mucho agua y horas de sueño.



Ni la polémica por su discurso ni las críticas recibidas por el extravagante vestido verde que lució en la gala de la música británica consiguieron arruinar el buen humor de la artista, que se siente muy orgullosa de su labor como presentadora.



"Pasé una noche genial. Qué buenos somos presentando, ¿eh? Somos leyendas. Todos los premios estuvieron bien, pero nuestra presentación fue buenísima. Fue divertido y los discursos estuvieron geniales", expresó entre risas la intérprete de 'Body on Me'.



Para recuperarse de la noche anterior, Grimshaw quiso además sorprender a su amiga y a su otro invitado, el músico Stormzy, con dos docenas de pizzas que fueron entregadas en el mismo estudio de radio, un "desayuno de campeones" que Rita agradeció y compartió a través de fotos con sus más de once millones seguidores en Instagram.