Rita Ora rendirá tributo al fallecido Avicii en los próximos MTV Video Music Awards

Teniendo en cuenta la estrecha amistad de la que disfrutaban y el éxito que cosechó su última colaboración musical, el sencillo 'Lonely Together', resulta comprensible que la cantante Rita Ora se haya propuesto rendir un merecido homenaje al DJ y productor Avicii, fallecido el pasado 20 de abril en un aparente suicidio, durante su esperada actuación en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards que tendrá lugar el próximo 20 de agosto en el Radio City Music Hall de Nueva York.



"Rita se quedó destrozada cuando se enteró de la muerte de Avicii y todavía está tratando de procesar lo ocurrido. Desde que se confirmó que iba a tener un número musical en los próximos MTV VMAs, siempre tuvo en mente hacer algo especial para honrar su memoria y su legado artístico. Por el momento los detalles sobre su actuación son un secreto absoluto, pero está claro que no se va a limitar a cantar sobre el escenario", ha afirmado una fuente al diario The Sun.



Los mismos informantes aseguran que fue la propia organización del evento la que le habría pedido a la vocalista británica que incluya una emotiva mención al afamado productor, por lo que es más que probable que Rita vaya a interpretar en la gala el citado 'Lonely Together' y que su actuación se vea acompañada de un discurso o de un 'mix' con algunos de los grandes éxitos que dejó el artista sueco en su corta pero intensa carrera musical.



Otro de los grandes tributos que podría recibir el malogrado Avicii durante la entrega de galardones podría materializarse con una o dos estatuillas con las que premiar el videoclip de 'Lonely Together', que está nominado tanto en la categoría de mejores efectos especiales como en la de mejor vídeo dance.