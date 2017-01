Robbie Williams acaba con el labio sangrando tras una 'pelea' con su ordenador

En medio de unas circunstancias que están todavía por aclarar, el cantante Robbie Williams ha sufrido un leve pero llamativo corte en su labio superior como consecuencia del uso que con frecuencia hace de su ordenador portátil en la cama que comparte diariamente con su esposa Ayda Field, precisamente la encargada de hacer pública la noticia ante sus seguidores de las redes sociales y de compartir una imagen que da buena cuenta del alcance de la herida.



"Robbie se ha enzarzado en una pelea con su ordenador y la verdad es que el ordenador le ganó... Los típicos problemas con la tecnología. Robbie necesita muchas caricias ahora", escribió en tono de humor para restar importancia al incidente, junto a un primer plano del corte que luce el artista como consecuencia de su extraño y misterioso rifirrafe con su dispositivo.



Aunque ni Robbie ni Ayda han querido ofrecer más detalles sobre lo sucedido, lo cierto es que el incidente podría estar de alguna forma relacionado con los problemas de movilidad que ha venido padeciendo el excomponente de Take That desde hace algunos años, y de los que el propio cantante aseguraba recientemente que se debían a la artritis que le fue diagnosticada en su momento.



"Tengo artritis en la espalda y por culpa de eso he tenido que dejar de jugar al fútbol. Mis rodillas no funcionan como deberían, tengo los tendones demasiado rígidos y mis pantorrillas son casi inexistentes. Pero tengo que hacer todo lo posible para ofrecer un buen espectáculo sobre el escenario y completar todo el tiempo que tengo que estar ahí", revelaba el extrovertido intérprete a la edición británica del diario The Huffington Post.