Robbie Williams 'no duerme' cuando su hija está fuera de casa

Fiel a la transparencia con la que ha venido expresándose últimamente acerca de diversos asuntos de su vida personal, especialmente sobre sus problemas mentales y su lucha contra las adicciones que definieron buena parte de su juventud, el cantante Robbie Williams ha querido sincerarse ahora sobre las noches de "insomnio" que vive últimamente a causa de sus frecuentes momentos de preocupación paternal.



"Mi hija se quedó a dormir en casa de una de sus amigas hace unas dos semanas, y curiosamente esa noche yo no dormí nada. Es verdad que suelo tener brotes de insomnio y, por lo general, no me voy a dormir hasta las cuatro o las cinco de la madrugada, pero esa noche me la pasé en vela haciéndome toda clase de preguntas", ha revelado en el programa de televisión 'Loose Women'.



"No paraba de preguntarme: '¿Estará bien? ¿La casa es segura? ¿La persona que las cuida es la adecuada? ¿Estará protegida la vivienda ante un intento de robo?", ha añadido sobre la profunda inquietud en la que se vio sumido en relación con su pequeña Teddy, de cinco años.



Por otro lado, el que fuera vocalista de la afamada 'boy band' Take That -padre de la mencionada Teddy y de un niño de tres años llamado Charlton junto a su esposa Ayda Field- se congratula de haber podido experimentar finalmente las mismas sensaciones que solían invadir a su madre y a su abuela por culpa de las muchas travesuras de las que hacía gala el intérprete durante sus años de infancia.



"Ahora entiendo perfectamente por qué mi madre y mi abuela se comportaban de esa manera conmigo, de verdad que lo entiendo. Pero claro, cuando era un niño que estaba creciendo y descubriendo el mundo, lo único que quería era que me dejaran en paz, mientras que ellas se planteaban envolverme en un rollo de algodón", ha bromeado en la misma conversación.