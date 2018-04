Roger Waters confirma su visita a Colombia

Roger Waters, creador de la legendaria banda Pink Floyd, dará su segundo concierto en Colombia el próximo 21 de noviembre, según informó el artista a través de sus redes sociales.

COLOMBIA! November 21st, 2018 at Estadio El Campín in Bogotá. Tickets on sale May 10th at 12am at https://t.co/Me3G2Ea1x9 pic.twitter.com/wVz7sUn5XJ — Roger Waters (@rogerwaters) April 27, 2018

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La organización está a cargo de MOVE Concerts, quien confirmará próximamente la fecha en la que saldrá a la venta la boletería del evento.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos de la banda Pink Floyd como “Another brick in the Wall”, “Wish you were here”, “Pigs on the wing”, “Money”, “Time”, “Dogs”, “Echoes”, entre otras.

La presentación de Roger Waters forma parte de la gira “US+THEM TOUR” que inició en enero de 2018 en Australia y Nueva Zelanda y que llevará al artista por Europa entre abril y agosto, para luego seguir en octubre en Brasil, y en noviembre en Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y México, según las fechas oficializadas en la página web del artista.