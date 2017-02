Romeo Santos se convierte en un superhéroe gracias a Marvel

El cantante Romeo Santos tiene preparada una sorpresa muy especial para todos sus admiradores de cara a su regreso por todo lo alto al mundo de la música con el tema 'Héroe Favorito', el primer material inédito que publica desde 2014.



Para ello, el artista ha recurrido al talento de Marvel Custom, la agencia de marketing y contenido del gigante de los cómics, para que le ayuden a crear desde cero su propio superhéroe de animación que protagonice la historia de amor prohibido que narra su próximo sencillo.



"En resumen, yo estoy obsesionado con una chica, y trato de protegerla. Pero sus padres están intentando emparejarla con otro hombre. Y, al menos desde mi punto de vista, a ella no le hace demasiada gracia, así que en mi imaginación me convierto en una especie de superhéroe que sí sería capaz de protegerla. Tengo la fuerza de Hulk, puedo escalar hasta su balcón como Spiderman y un montón de metáforas más", explica el intérprete de 'Propuesta Indecente' a Billboard.



Romeo ya ha presentado su álter ego con poderes a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una imagen de la portada de su esperado single junto al mensaje: "Este es el cover de mi nuevo sencillo 'Héroe Favorito', del disco 'Golden'. Disponible el 13 de Febrero!".



El resultado final de la lluvia de ideas del cantante y el equipo de Marvel, del que formaron parte los creativos responsable de los cómics de Los Vengadores, es un superhéroe con toques oscuros -al estilo de The Punisher/Castigador- que en lugar de capa lleva una gabardina oscura y un antifaz que cubre parte de su rostro.