Rossy de Palma perdió un broche joya en la gala de los premios César

La actriz Rossy de Palma no ha querido dejar escapar la oportunidad de hacer balance de su presencia en la pasada ceremonia de los premios César, el equivalente francés de los Óscar, a través de su perfil de Instagram, en el que además de dar las gracias al responsable del espectacular vestido blanco que lució ante los fotógrafos congregados en la alfombra roja, también ha revelado que, desafortunadamente, terminó perdiendo el precioso broche que puso la nota de color a su inmaculado atuendo.



"Me encantó mi túnica blanca de Juanjo Oliva y mis tacones de Alaïa, pero qué pena haber perdido el broche tan especial de Yves Saint Laurent que mi querida Catherine Baba me regaló el día que me dieron la Medalla de la Orden Francesa de las Artes y las Letras. Solo he encontrado la lágrima roja...", expresó en su cuenta personal sobre los sentimientos encontrados que todavía alberga sobre una noche llena de contrastes.



Entre los recuerdos positivos que le dejó la gran noche del cine galo, a buen seguro se encontrará la espectacular aparición que la mallorquina hizo en el escenario de la gala para presentar el galardón a la mejor película extranjera, ya que la carismática intérprete sacó a relucir todo su talento y encanto protagonizando una breve actuación musical en la que se vio acompañada de apuestos bailarines.



"'Speak Low When You Speak Love' [título de la canción que interpretó ante un público entregado] en los César 2017. Gracias por compartir el vídeo y a Juanjo Oliva por tan hermoso vestido", escribía poco antes para difundir un momento tan especial ante sus seguidores de la red social, aunque como se aprecia en la grabación, el añorado broche de Rossy ya se había extraviado, sin que ella se diera cuenta, antes de entrar a lo grande en el escenario.