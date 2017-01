Rowling, Ferrante o Hawkins, las escritoras dominan las listas de libros

Redacción internacional, 27 ene (EFE).- Las listas de libros más vendidos de esta semana están dominadas por las mujeres. Algunas, como J.K Rowling en Alemania e Italia, Paula Hawkins en Argentina o Danielle Steel en Reino Unido, las encabezan, mientras otras, como Elena Ferrante, sitúan varias de sus obras entre las preferidas.

Y clásicos como "El principito", de Antoine de Saint-Exupery, o "Ensayo sobre la ceguera", de José Saramago, también encuentran su hueco entre los lectores.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind: Das Originaldrehbuch" - J.K. Rowling (Carlsen).

2.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

3.- "Elefant" - Martin Suter (Diogenes).

4.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen" (Rowohlt).

2.- "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" - Andrea Wulf (C. Bertelsmann).

3.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

Fuente: Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas", de John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafón (Planeta).

4.- "Noche de luna larga", de Gloria Casañas (Plaza & Janés).

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017", de Ludovica Squirru Dari (Urano).

2.- "La década sakeada", de Fernando Iglesias (Margen Izquierdo).

3.- "Tu fuerza interior", de Bernardo Stamateas (Ediciones b).

4.- "De la estupidez a la locura", de Umberto Eco (Lumen).

Fuente: Yenny/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "O homem mais inteligente da historia" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro vidas de um cachorro" - W. Bruce Cameron (HarperCollins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "O vendedor de sonhos: O chamado" - Augusto Cury (Planeta).

No ficción:

1.- "Rita Lee" - Rita Lee (Globo).

2.- "Mentes depressivas. As Três dimensões da doença do século" - Ana Beatriz Barbosa Silva (Principium).

3.- "Novos caminhos, novas escolhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

4.- "Sapiens-Uma Breve historia da humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).

3.- "Historia oficial del amor" - Ricardo Silva - (Penguin Random House).

4.- "El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco - (Penguin Random House).

No ficción:

1.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco - (Penguin Random House)

2.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky - (Ediciones B)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

4.- "Véndele a la mente no a la gente" - Jürgen Klaric - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Tres veces tu" - Federico Moccia (Planeta).

2.- "El tiempo. Todo. Locura" - Mónica Carrillo (Planeta).

3.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "Cree en ti" - Rut Nieves Miguel (Autor-Editor).

3.- "Hygge: La felicidad en las pequeñas cosas" - Meik Viking (Timun Mas).

4.- "Sapiens (De animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Never Never" - James Patterson y Candice Fox (Little, Brown)

2.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books)

3.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square)

4.- "Feversong" - Karen Marie Moning (Delacorte)

No ficción:

1.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins)

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

3.- "Three Days in January" - Bret Baier (Morrow/HarperCollins)

4.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt)

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Les aventures de Tintin T.1; Tintin au pays des soviets" - Hergé (Casterman).

2.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

3.- "L'amie prodigieuse T.2; Le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard)

4.- "Le cas Malaussène. Volume 1, Ils m'ont menti" - Daniel Pennac (Gallimard).

No ficción:

1.- "Décadence" - Michel Onfray (Flammarion).

2.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon : élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

3.- "Histoire mondiale de la France" - Patrick Boucheron (Seuil).

4.- "Révolution" - Emmanuel Macron (Xo).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Animali fantastici e dove trovarli Screenplay originale" - J. K. Rowling (Salani Editore).

2.- "La ragazza del treno" - Paula Hawkins (Piemme).

3.- "Il Piccolo Principe" - Antoine de Saint-Exupery (Newton Compton Editori).

4.- "Harry Potter e la maledizione dell'erede. Parte Uno e Due. Edizione speciale Scriptbook" - J. K. Rowling (Salani Editore).

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "La paranza dei bambini" - Roberto Saviano (Feltrinelli).

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton Editori).

4.- "La dieta della longevità" - Valter Longo (Vallardi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert" - Joël Dicker (Debolsillo).

2.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Paidós).

3.- "Cómplices: Esta vez, la aventura es leer" - Benito Taibo (Planeta).

4.- "Ensayo sobre la ceguera" - José Saramago (Debolsillo).

No ficción:

1.- "El jardín secreto" - Johanna Basford (MTM Editores).

2.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" - Antonio Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

3.- "No te enganches #todo pasa" - Cesar Lozano (Aguilar).

4.- "La guerra no tiene rostro de mujer" - Svetlana Alexievich (Debate).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

2.- "Silêncio" - Shusaku Endo (Dom Quixote).

3.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).

4.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

No ficción:

1.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

2.- "O Diabo na Cozinha" - Marco Pierre White (Quetzal Editores).

3.- "Fátima - Milagre ou construção?" - Patrícia Carvalho (Ideias de Ler).

4.- "Fátima" - Len Port (Editora Guerra & Paz).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Mistress" - Danielle Steel (Bantam Press).

2.- "A Family Secret" - Josephine Cox (HarperCollins).

3.- "Night School" - Lee Child (Bantam Press).

4.- "The Bone Field" - Simon Kernick (Century).

No ficción:

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus).

2.- "Hello, Is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century).

3.- "Five Give Up the Booze" - Bruno Vincent (Quercus).

4.- "The Princess Diarist" - Carrie Fisher (Bantam Press).

Fuente: The Sunday Times. EFE