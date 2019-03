Ruby Vizcarra, la modelo albina

Ruby explicó que ha sido difícil crecer como una persona albina porque “Muchas personas nos ven como bichos raros, pero nosotros podemos hacer lo que nos plazca. Yo me dije, soy bella como soy y me convertí en modelo”. Además, la mexicana también alcancé es medallista paralímpica de natación a nivel nacional.

Cuando era niña no entendía qué era el albinismo. “Cuando estaba en el colegio, y los niños me molestaban y decían que era una enfermedad contagiosa, eso me hacía sentir mal”.

“(Los albinos) No somos especiales ni mágicos, ni del diablo”, explicó la modelo.

Ruby hace fotos de desnudos porque le han permitido afianzar su confianza, “antes de ser modelo no me gustaban las fotos, no me gustaba mostrarme, cuando me cansé de todos eso quise desnudarme para liberarme de todos los prejuicios”.

Le encanta que la gente vea su piel. Hasta los 20 años entró al mundo de modelaje. Al comienzo fue discriminada por un fotógrafo que no le quería tomar fotos. “El mismo fotógrafo que me discriminó en mis inicios, me buscó hace poco para hacer unas fotos, y yo le dije que no”.