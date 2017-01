Ryan Gosling rinde tributo a Debbie Reynolds por su papel en 'Cantando bajo la lluvia'

El actor Ryan Gosling aprovechó su presencia ayer lunes en el Festival de Cine de Palm Springs (California) para honrar a la malograda Debbie Reynolds, la protagonista de 'Cantando bajo la lluvia', que murió solo un día después que su hija Carrie Fisher, y recordar su extenso y prolífico legado en el género del cine musical: una trayectoria que sirvió de referencia al intérprete para abordar su papel en la aclamada película que le está valiendo ahora un sinfín de nominaciones.



"Ojalá pudiera haberle dicho esto en persona, pero me gustaría dar las gracias a Debbie Reynolds por su maravillosa carrera profesional. Fue una de nuestras principales fuentes de inspiración todos los días mientras rodábamos esta película. Veíamos 'Cantando bajo la lluvia' a todas horas para sacar buenas ideas. Tenía un talento incomparable y me gustaría darle las gracias por habernos enseñado tanto", manifestó el canadiense al subir al escenario a recoger el premio a la vanguardia que la organización concedió a su exitosa película.



Además del apuesto Ryan Gosling y buena parte del equipo del filme -con la notable excepción de la coprotagonista, Emma Stone, que se encontraba enferma-, a la ceremonia que tuvo lugar en las afueras de Los Ángeles también acudió la oscarizada Nicole Kidman para recibir el premio a la estrella internacional del año, un reconocimiento ligado a su papel de madre coraje en la cinta 'Lion' pero que la actriz prefirió utilizar para hacer un repaso a su notable trayectoria artística.



"Recuerdo cuando vine aquí con mi padre, que ejercía como mi pareja porque acababa de volver a la soltería. Me cogió de la mano y juntos recorrimos la alfombra roja. Todavía tengo fotos del momento y la verdad es que para mí fue una noche muy emotiva. Aunque ahora no está aquí con nosotros, tengo que decir que me han pasado cosas maravillosas en los últimos 12 años. He conocido al amor de mi vida y he formado una familia con él", reza un extracto de su conmovedor discurso.



Por su parte, Natalie Portman no pudo disimular su entusiasmo después de que el incombustible Tom Hanks la dedicara un sinfín de halagos antes de entregarle un premio a los muchos logros que ha ido acumulando en la escena cinematográfica desde que debutara en la gran pantalla con solo 12 años.



"Creo que ya me puedo retirar tranquila tras haber visto cómo Tom Hanks decía tantas cosas bonitas sobre mí", bromeó la intérprete.