Ryan Reynolds salvó la vida de su sobrino gracias a sus conocimientos de reanimación

Las hazañas del actor Ryan Reynolds en la gran pantalla, en la que ha dado vida a los superhombres Linterna Verde y Deadpool, palidecen en comparación con la proeza que le convierte en un verdadero héroe en la vida real: haberle salvado la vida a su sobrino gracias a que contaba con la preparación necesaria para asistirle.



Las declaraciones del actor sobre este suceso, acerca del que no ha querido ofrecer más detalles, se han producido en el marco de la visita que su mujer Blake Lively y él han hecho a un centro de la Cruz Roja en Estados Unidos para instruirse en técnicas de reanimación para bebés, seguramente pensando en la seguridad de sus hijas James, de 2 años, e Ines, de tan solo nueve meses.



"Hace años, hice un curso de resucitación cardiopulmonar en la Cruz Roja. Y Dios mío, ¡acabé salvando la vida de mi sobrino porque sabía lo que tenía que hacer! Es una historia real. Ayer hice un curso de repaso centrándome en niños y bebés. Solo son unas horas y de algún modo es incluso divertido. Gracias a Dan por la lección. Y gracias también a esos muñecos sin vida pero tan útiles: la imagen de sus cuencas oculares vacías me perseguirá siempre (sic)", ha revelado el intérprete en su cuenta de Instagram haciendo gala de su gamberro sentido del humor e ilustrándolo su mensaje con una imagen en la que aparece acompañado por el experto que les impartió la clase.



Su esposa también ha querido compartir con sus seguidores la importancia de saber primeros auxilios cuando se es madre como ella, especialmente de niñas tan pequeñas.



"Para todos los papás y mamás: no me cansaré de recomendaros lo mismo. Yo he hecho un curso de técnicas de reanimación en bebés y niños. Busquen en Google: 'Clase de reanimación para bebés más cercana' y verán todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor. Para todos aquellos que todavía no lo han hecho, déjenme decirles que les encantará. Es muy útil contar con esos conocimientos y herramientas y aporta cierta tranquilidad (sic)", ha revelado en la citada red social.