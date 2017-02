Salen a la venta un collar y unos pendientes de Lady Di por 12 millones de dólares

La casa de subastas Guernsey de Nueva York ha sacado a la venta un collar y unos pendientes bautizados como 'El lago de los cisnes' después de que la fallecida princesa Diana de Gales luciera la primera de dichas joyas en una representación del ballet del mismo nombre en el año 1997.



La pareja ucraniana que hasta ahora estaba en posesión del conjunto -descrito como 'el regalo del siglo'- esperaría obtener cerca de 12 millones de dólares por tan exclusiva combinación. Ambas piezas, que incluyen 178 diamantes y cinco perlas, fueron vendidas en 2010 por 500.000 libras, un precio muy inferior al que se estima en la actualidad.



"Por el momento se están barajando diferentes ofertas. No puedo mencionar ningún precio exacto, pero es de conocimiento público la cifra por la que se vendió anteriormente. El mercado cambia constantemente, y creo que la familia opina que consiguió hacerse con las joyas por una cifra irrisoria", aseguró un portavoz de Guernsey al periódico The Sun.



Lady Di nunca llegó a llevar en público los pendientes, debido a que aún no había sido completados antes de su fallecimiento. Sin embargo, el collar le gustó tanto que pidió utilizarlo para una de sus apariciones antes de devolverlo a los joyeros de la corona británica para que estos terminaran el trabajo.