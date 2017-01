Salsero Tito Nieves se retira de los musicales tras actuar en obra en EE.UU.

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 25 ene (EFE.- El salsero puertorriqueño Tito Nieves relató a Efe que su participación protagonizando en la obra musical "I like it like that" durante tres meses el año pasado en Nueva York, fue su "debut y despedida" de estos espectáculos sobre las tablas.

"Me retiro de las obras musicales. Fue mi debut y despedida", afirmó Nieves en una entrevista en San Juan mientras promociona su espectáculo, "¡Simplemente Tito!", que ofrecerá el próximo 18 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas, municipio aledaño a la capital puertorriqueña.

"Fue mucho trabajo y un gran reto. Mis respetos para los actores que participaron en la obra. Fueron horas incansables, casi 12 horas diarias de ensayo", resaltó "El Pavarotti de la Salsa", como se le conoce a Nieves, de 58 años.

El artista boricua contó que el musical "I like it like that", dirigido por el dominicano Waddys Jáquez, escrito por David Maldonado y puesto en escena en el Teatro Rodante Puertorriqueño de Nueva York, se suponía que se iba estrenar en junio, pero se atrasó para agosto y se extendió durante tres meses.

"Fueron tres meses bien intensos", recordó Nieves, quien le dio vida a Roberto Rodríguez, el patriarca de una familia en El Barrio, donde la música mantuvo a flote el alma de esa comunidad y se convirtió en religión de masas y sus intérpretes, en su mayoría puertorriqueños, en sus ídolos.

La obra, con una orquesta en vivo dirigida por Desmar Guevara, incluyó en el elenco a los cantantes Ángel López, exmiembro del grupo Son By Four, y Ana Isabelle, que interpretó a la hija de Nieves.

Y aunque Nieves participó en el musical durante tres meses, el espectáculo prosiguió exhibiéndose por las siguientes semanas con otro elenco y culminará el próximo 29 de enero después de cientos de presentaciones.

Rememoró además que al musical acudieron colegas y compatriotas suyos para respaldarlo, como Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle, así como el panameño Rubén Blades y los actores boricuas Roselyn Sánchez y Jimmy Smits.

La difícil década de 1970 en Nueva York, su impacto en El Barrio latino de Harlem y cómo la salsa fue mucho más que música para esa comunidad fue la temática del musical.

La presentación teatral incluyó temas de estrellas del género musical caribeño como Blades, Willie Colón, El Gran Combo de Puerto Rico, Héctor Lavoe, La Lupe, Eddie Palmieri, Pete "El Conde" Rodríguez e Ismael Rivera, entre otros. EFE