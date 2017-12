Sam Smith: "Estoy harto de los hombres que no sueltan una lágrima"

Javier Herrero

Madrid, 28 dic (EFE).- Tras el lanzamiento en 2017 de su esperado segundo disco de estudio, "The Thrill of it All", Sam Smith volverá a brillar el próximo año cuando inicie su nueva gira como uno de los grandes nombres de la escena musical mundial, convertido en egregio embajador del lamento sentimental.

"Soy una persona vulnerable y me parece que eso es algo que el mundo necesita ahora mismo. De hecho, estoy harto de los hombres que no sueltan una lágrima y que rehúsan mostrar sus emociones", declara en una charla telefónica con Efe.

Sus palabras, como su talento, vienen refrendadas por los cuatro premios Grammy que cosechó como mejor nuevo artista, por la mejor grabación y mejor canción del año para "Stay with Me" y por el mejor álbum de pop vocal para su debut, "In the Lonely Hour" (2014).

Con él, sobre todo a través de sus composiciones más desgarradas y su voz fina y elegante, asomaron numerosas similitudes con su compatriota Adele, especialmente después de cosechar como ella un Óscar de la Academia de Hollywood por el tema central de una película de James Bond, "Spectre" (2015).

"Soy un gran fan suyo y entiendo de dónde viene la idea. Ella es increíble y si tuviese una pequeña parte de su éxito, viviría un sueño, pero estoy un poco agotado de la comparación. He hecho mucho por tener mi propia voz", reivindica Smith (Londres, 1992).

Lo dice tras haber salvado la acusación de plagio sobre "Stay with Me" al acreditar el parecido con "I Won't Be Back Down" del recientemente fallecido Tom Petty, quien nunca arremetió contra el británico y que dio por buena su versión de que todo había sido producto de una desafortunada coincidencia.

"Fue un absoluto error y él lo entendió así. Fue encantador con todo ese asunto", comenta al respecto.

Su nuevo trabajo, el citado "The Thrill of it All", llega tres años después del lanzamiento de su primer disco, de la intensa gira que lo siguió y de un parón "necesario" en el que se dedicó a viajar por todo el mundo y a disfrutar de su familia y de sus amigos para poder llenarse de nuevas historias que contar.

Llama la atención que, frente a su predecesor, no hay aquí espacio para su faceta más traviesa y transforma los 14 cortes de su edición especial en un canto a la vulnerabilidad que incluye su reivindicación como gran símbolo de la comunidad homosexual.

"Siento esa responsabilidad porque la tengo. Cualquier miembro de la comunidad LGTB que está fuera del armario debe mostrarse orgulloso de ello para servir de inspiración a otros chavales que viven en mitad de ninguna parte y que quizá no encuentran el apoyo necesario. Hay que hablar tan alto como podamos para que también se sientan libres", opina.

El mismísimo Elton John le aconsejó que se enfocara en su faceta como intérprete y, con más fuerza y experiencia, arrancará el 20 de marzo en Sheffield (Reino Unido) su nueva gira. EFE

