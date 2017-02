Samuel L. Jackson confiesa que sólo va a los Óscar por la cesta de regalos

El actor Samuel L.Jackson fue el encargado de presentar uno de los premios que se entregaron el pasado domingo en la gala de los Óscar, pero al margen del protagonismo del que disfrutó durante unos minutos sobre el escenario, lo cierto es que al veterano intérprete no le hizo mucha gracia descubrir que en esta ocasión no recibiría la lujosa cesta de regalos que esperaba -valorada este año en 100.000 dólares-, ya que en esta edición tan generoso gesto solo tuvo como destinatarios a los candidatos a conseguir estatuilla.



"Siempre vas por la cesta de regalos. Han dejado de dársela a los presentadores, solo se da a la gente que está nominada. Así que ya está, he terminado con esto, era todo por la cesta", afirmó el incombustible artista en el programa de Ellen DeGeneres. "A todos nos gustan las cosas gratis. ¿Qué es lo mejor de ser famoso? Las cosas gratis", bromeó en la misma conversación.



Por desgracia para el artista, esta vez solo pudo disfrutar de los dulces que el maestro de ceremonias, el humorista Jimmy Kimmel, lanzó desde la cúpula del Teatro Dolby durante la ceremonia. Sin embargo, eso no le ha impedido rescatar del pasado otras anécdotas relacionadas con la actitud que los ilustres invitados a los Óscar, concretamente Jack Nicholson, exhiben hacia los obsequios con los que les agasaja la Academia.



"Hace muchos años [la cesta de regalos] solía estar valorada en mucho dinero. La primera vez que fui, recuerdo ir al ensayo donde te daban la cesta. Jack Nicholson estaba nominado ese año, y le dio la cesta a alguien que se encontraba entre el público. Había cosas muy interesantes ahí", recordó sobre su primera experiencia en la noche más importante y glamurosa de Hollywood.



El carismático actor, que especialmente en los últimos años se ha destacado por la franqueza y la transparencia absoluta con la que se expresa, tampoco tuvo problema alguno a la hora de hablar sobre su deseo de recuperar el título de actor mejor pagado de todos los tiempos, arrebatándosole a su buen amigo Harrison Ford.



"Harrison sigue delante de mí solo por lo del año pasado [cuando se estrenó la última entrega de 'Star Wars']. Mi asistente me dijo que estaba unos 150 millones por detrás de él, pero tengo la oportunidad de alcanzarle este año con esta película [Kong: Skull Island] o [xXx: Reactivated] que está triunfando en China", contó a Ellen DeGeneres.