Sarah Ferguson retoma su relación con el empresario Manuel Fernández

La exmujer del príncipe Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson, habría empezado el año con muy buen pie al menos en lo que a su ámbito sentimental se refiere, teniendo en cuenta que la prensa británica no ha dejado de especular estos días con la posibilidad de que haya protagonizado una sonada reconciliación con el último compañero sentimental que se le había atribuido, el empresario de origen español Manuel Fernández.



Las elucubraciones sobre la vida amorosa de la antigua nuera de Isabel II no han dejado de ganar intensidad desde que saliera a la luz que ambos habían disfrutado recientemente de una íntima escapada invernal en el enclave turístico de Verbier, en los Alpes suizos, un viaje que les habría servido para resolver aquellas diferencias que les obligaron a poner fin a su romance en marzo del año pasado y a emprender una ilusionante nueva etapa juntos.



"Sarah no podría estar más feliz a su lado y aunque han hecho todo lo posible por llevar su relación con toda la discreción del mundo, a ella le cuesta disimular la atracción que siente hacia él y su deseo de apoyarle a la hora de desarrollar sus proyectos", reveló una fuente al diario The Sun.



Tanto es así, que la que fuera amiga y confidente de la desaparecida Diana de Gales ha recurrido a sus conexiones con el mundo empresarial y a su don de gentes para dar a conocer la última aventura profesional de Manuel, una aplicación telefónica ligada a ofertas de ocio y estilo de vida, poniendo además a todo su personal al servicio de tan original iniciativa.



"No ha tenido reparo alguno a la hora de atraer inversores para el proyecto entre sus conocidos, e incluso le ha pedido a su equipo que se implique en las labores de promoción de su negocio y que le asista en todo lo posible", indicó el mismo informante.



Sin embargo, tres años después de conocerse y dar comienzo a su intermitente vínculo sentimental, Sarah Ferguson y Manuel Fernández no habrían alcanzado todavía, según sus allegados, el grado de estabilidad necesaria como para empezar a divisar un futuro carente de grandes contratiempos en lo que a su particular historia de amor se refiere.



"El año que acaba de terminar no ha sido precisamente fácil para Sarah. Es cierto que su relación con Manuel nunca ha sido demasiado sólida, pero desde que decidieran romper toda clase de lazos en marzo, han sufrido varios altibajos. De hecho, poco antes de Navidad, en diciembre, Manuel desapareció del mapa y no contestó ninguna de sus llamadas. Por eso, Sarah nunca puede estar del todo segura con él. Manuel le gusta mucho y los dos disfrutan al máximo de la compañía mutua, pero ella está constantemente preocupada por la idea de que vuelva a dejarla sin darle una explicación", explicó al mismo periódico.