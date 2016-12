Sarah Jessica Parker habría confirmado su participación en 'Sexo en Nueva York 3'

La actriz Sarah Jessica Parker habría firmado un contrato que la vería ligada una vez más a su popular personaje de Carrie Bradshaw de cara a una tercera y última entrega de la saga cinematográfica 'Sexo en Nueva York', que ha venido dando continuidad a la trama narrada en la mítica serie homónima de la cadena HBO coprotagonizada por Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall y ella misma.



"Todas las actrices se han comprometido ya a rodar una tercera película de 'Sexo en Nueva York'. Han llegado finalmente a un acuerdo y el guion, que llevaba ya un tiempo escrito, ha recibido el visto bueno de todo el elenco", reveló al portal de noticias Radar Online una fuente cercana a la esperada producción.



Aunque la propia Sarah Jessica ya había exhibido en varias ocasiones su disponibilidad a la hora de encarnar de nuevo a su famoso álter ego -creado por la escritora Candace Bushnell para la saga literaria que acabó derivando en fenómeno televisivo-, ahora ha podido conocerse que una de las razones que habrían postergado la puesta en marcha del proyecto residiría precisamente en su negativa a participar en la película por diferencias creativas con los encargados de escribir el libreto.



"Ha habido tiranteces entre ella y el equipo, eso es cierto. En principio Sarah Jessica declinó formar parte del filme porque no le gustaba la idea de que el argumento versara principalmente sobre cómo había afectado a las protagonistas el paso del tiempo. De hecho, el proyecto ha recibido luz verde hace escasos días. Hasta hace poco no estaba asegurado que fuera a haber tercera película", aseguró el mismo informante, antes de subrayar que la presencia de Kim Cattrall en el esperado reencuentro de las cuatro amigas en la gran pantalla no está oficialmente garantizado al encontrarse la actriz en pleno proceso de negociación con los productores.



A finales del pasado verano, Sarah Jessica Parker abría la puerta a un eventual regreso de la franquicia 'Sexo en Nueva York', aunque al mismo tiempo reconocía que por el momento no había ningún plan concreto sobre cómo retomar la historia que en principio dejó cerrada la secuela cinematográfica estrenada en el año 2010.



"Siempre habrá una posibilidad [de seguir desarrollando la trama], desde luego, aunque no sé si será por medio de una serie en televisión o con otra película. La cuestión sigue abierta y me imagino que el debate continuará hasta que aparezca una forma de hacerlo realidad", explicaba en una entrevista al diario The Daily Telegraph.