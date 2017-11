Sbaraglia: "Los sueños son claves para encontrarnos con nuestra naturaleza"

David Villafranca

Los Ángeles (EEUU), 8 nov (EFE).- El mundo enigmático y nebuloso de la serie "El hipnotizador" vuelve a abrir sus puertas y su protagonista, el actor argentino Leonardo Sbaraglia, aseguró a Efe que los sueños representan "las claves para encontrarnos con nuestra naturaleza".

"En medio de tanto estímulo, de tanto malestar cultural, de tanta sobresaturación de redes sociales y de información, creo que siempre está la posibilidad de encontrarse con la tierra, la respiración y el propio inconsciente", argumentó el intérprete en una entrevista telefónica.

"De alguna manera, estamos un poco hipnotizados por la gran cantidad de estímulos que tenemos", apuntó.

El reino de lo onírico y lo desconocido regresa de la mano de Sbaraglia en la segunda temporada de "El hipnotizador", la serie de HBO Latino que estrena sus nuevos capítulos este viernes con la incorporación en su reparto de los actores Fernando Alves Pinto, Mayana Neiva, Darío Grandinetti, Carla Quevedo, Daniel Hendler y Luis Machín.

Sbaraglia, de nuevo en la piel del hipnotizador Arenas, explicó que su personaje "cambió mucho" respecto a la primera temporada, en la que finalmente pudo hacer frente a su aterrador insomnio para por fin descansar sin mayores tormentos.

"Se ha sacado como un velo de los ojos, como un peso de encima. Es como si hubiera rejuvenecido diez años (...) y está mucho más cerca de algo romántico, vital: es un tipo curioso con la posibilidad de amar", reflexionó Sbaraglia.

Sin embargo, el actor contrapuso que Arenas, al no estar ya "anestesiado", también es mucho más vulnerable al dolor.

Si la primera tanda de capítulos de "El hipnotizador" tenía lugar en una ciudad "súper terrorífica" y casi toda su acción sucedía de noche, en la segunda temporada la serie se traslada a Puente Blanco, una isla que es "como un lugar idílico a la luz del día".

"Pero eso no quiere decir que no encierre sus oscuridades. Es como si fuera la máscara de la felicidad, como si fuera un lugar en el que pareciera que no hay problemas o dolor. Y eso es muy inquietante", advirtió Sbaraglia.

El amor, la pérdida, el olvido y los recuerdos componen los temas principales de "El hipnotizador", una serie cuyo ritmo pausado parece moverse al compás del oscilante péndulo de Arenas.

Por eso, el actor consideró que su personaje vive casi una maldición ya que quiere dejar de dormir a la gente pero, en el fondo, no puede: "Cada vez que Arenas vuelve a hipnotizar hay algo de ese equilibrio perfecto que se rompe hasta el punto casi de la tragedia".

Arenas usa la hipnosis para descifrar el pasado oculto de sus voluntarios, algo que Sbaraglia consideró una lección interesante para la sociedad actual a la hora de asumir su propia historia y de aceptar todas sus experiencias, ya sean "dolorosas, perversas o alegres".

Preguntado si estaría dispuesto a ser hipnotizado por Arenas en una de sus inmersiones psicológicas, el actor lo tiene claro.

"Yo -responde- no tengo problemas por tener experiencias que me hagan entrar en contacto con mi propia naturaleza. Así que si fuera necesario, lo haría. No tengo ningún problema de experimentar y de buscar lugares de más verdad interna", respondió el actor.

Sbaraglia, cuya filmografía incluye las cintas "En la ciudad sin límites" (2002) o "Relatos salvajes" (2014), consideró que la televisión actual ofrece a los actores "nuevas posibilidades" y ensalzó "la gran cantidad de cosas que están pasando a nivel artístico" en la pequeña pantalla.

Así, el argentino estrenará el próximo año la serie de televisión "Félix", del realizador español Cesc Gay, un trabajo que Sbaraglia definió como "una hermosa experiencia". EFE

dvp/pa/cav