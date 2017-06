Scarlett Johansson, Clint Eastwood y otros 8 actores famosos que quizás no te imaginas que grabaron discos

Getty Images Ryan Gosling también ha hecho sus pinitos musicales.

Cualquiera que vio a "La La Land" sabe que Ryan Gosling es más que capaz de entonar una melodía.

Sin embargo, si se necesitan más pruebas de sus dotes musicales, está Dead Man's Bones, un álbum conceptual que grabó con su amigo Zach Shields en 2009.

Originalmente pensado como la banda sonora de una obra de teatro sobre un monstruo que se enamora de un fantasma, luego se transformó en un disco de sonido sepulcral.

Werewolf Heart, My Body's a Zombie for You y Flowers Grow Out of My Grave fueron algunas de las piezas que el dúo interpretó posteriormente en una gira de Halloween.

Scarlett Johansson

Getty Images Scarlett Johanson.

Scarlett Johansson debutó como cantante en 2008 con un álbum de versiones de Tom Waits que el sitio de música NME ubicó en el puesto 23 en la lista de los mejores discos de ese año.

La actriz de Avengers también trabajó con el compositor Pete Yorn en Break Up , un álbum de dúos inspirado en el que Serge Gainsbourg grabó con Brigitte Bardot.

Sin embargo, sus intentos posteriores de formar un grupo llamado The Singles fracasaron cuando otra banda con ese nombre la llevó a los tribunales.

Kiefer Sutherland

Getty Images Kiefer Sutherland actuando en Nueva York en mayo

Kiefer Sutherland es otro actor que se dedica a la música. La estrella de la serie "24" estará en el festival de Glastonbury, en Reino Unido, este mes con su banda de música country.

Sutherland creó una pequeña discográfica en 2002 llamana Ironworks , a través de la cual lanzó dos canciones en 2015.

El actor lanzó su primer disco Down in a Hole en 2016

Kevin Bacon

Getty Images Kevin Bacon con su hermano Michael.

Conocido por sus papeles en películas como Footloose y Apollo 13 , Kevin Bacon también ha lanzado siete álbumes con su hermano Michael que abarcan desde el folk, el rock, el soul hasta el country, una fusión que han apodado "Forosoco".

En una entrevista realizada el año pasado, Bacon admitió que su estatus de celebridad era útil para la banda, afirmado que ayudó a "conseguir algo de audiencia".

"Lo que queremos conseguir es que la próxima vez que vayamos a una ciudad los espectadores digan: 'Sabes qué, vi a estos chicos y son bastante buenos'".

Jackie Chan

Getty Images Jackie Chan.

Conocido por millones de personas por su habilidad en las artes marciales, Chan es también un consumado cantante que ha lanzado más de 20 álbumes en cinco idiomas diferentes.

Comenzó cantando las canciones finales de sus películas y continuó lanzando una cadena de discos, el primero de los cuales, Love Me (1984), incluyó una canción llamada Jackie's Legend.

En 2008 grabó un álbum oficial para los Juegos Olímpicos de Pekín. Siete años más tarde, lanzó una canción en apoyo a la candidatura de Pekín para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022.

También ha cantado en la pantalla grande. Una actuación destacable fue la que hizo en la película "El Esmoquin" de 2002, cuando hizo una imitación más que pasable de James Brown.

Toni Collette

Getty Images Toni Collette.

Además de protagonizar en películas de éxito como Muriel's Wedding , "Sexto sentido" y "Pequeña Miss Sunshine", la actriz australiana Toni Collette también encontró tiempo para grabar un álbum.

El resultado fue Beautiful Awkward Pictures , lanzado en 2006 bajo el nombre de Toni Collette y The Finish, una banda en la que su marido, Dave Galafassi, tocaba la batería.

"Vengo de una larga fila de cantantes de duchas", reveló ese año. "Me di cuenta de que podía cantar a los seis años más o menos, y luego me estrené en el teatro musical cuando era adolescente".

Robert Downey Jr

Getty Images Robert Downey Jr.

Al igual que Collette, Downey Jr ha lanzado sólo un álbum. Fue en 2004 y se llamó The Futurist, en el que incluyó ocho composiciones propias.

El disco fue elogiado por el diario USA Today, que destacó su "musicalidad melancólica" y su "elegancia".

"Claramente tengo dudas sobre ser un actor que lanza un álbum", admitió Downey Jr en ese momento. "Pero después de años de escribir canciones, poco a poco se hizo más real".

Clint Eastwood

Getty Images Clint Eastwood.

Los lazos de Clint Eastwood con la música vienen de hace tiempo. Cantó en la pantalla en "La leyenda de la ciudad sin nombre" (1969) y compuso las bandas sonoras de Mystic River y Million Dollar Baby.

Pocos saben, sin embargo, que lanzó un álbum en 1963 titulado Rawhide Clint Eastwood Sings Cowboy Favourites .

De acuerdo con el sello Cameo Records, el disco de Eastwood presentó "una emocionante imagen de la canción del Oeste (...) con una intimidad y un estilo que coloca al actor como uno de los grandes del negocio de espectáculos".

Christopher Lee

Getty Images Sir Christopher Lee.

Desde el Conde Drácula hasta Saruman en "El Señor de los Anillos", Christopher Lee creó algunos de los villanos más memorables y amenazadores de la pantalla grande.

Pero hacia el final de su vida, encontró tiempo para lanzar un par de álbumes de heavy metal dedicados a la figura de Carlomagno, el primer monarca del Sacro Imperio Romano Germánico.

"Si se hace correctamente y se puede entender la historia y lo que la gente está cantando, creo que es bastante emocionante", le dijo a la BBC en 2012.

Otros intentos de Lee incluyeron una serie de lanzamientos para Navidad que incluyeron una versión de The Little Drummer Boy.

Joe Pesci

Getty Images Joe Pesci.

Joe Pesci, la estrella ganadora de un Oscar por "Buenos muchachos" y otro por "En casa solo: mi pobre angelito" lanzó su primer disco en 1968. El álbum se tituló Little Joe Sure Can Sing! e incluyó una versión de Got To Get You Into My Life, de Los Beatles.

Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You , el segundo disco tardío de Pesci, fue algo completamente diferente que lo vio cantar como el personaje que interpretó en My Cousin Vinny , de 1992.

La revista Hot Press de Irlanda criticó duramente este lanzamiento de 1998, y dijo que Pesci no "molestaría a George Michael en la categoría de mejor cantante masculino de los Grammy".