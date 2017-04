Se filtran los primeros detalles sobre el personaje de Benicio del Toro en 'The Last Jedi'

A pesar del secretismo con el que tradicionalmente Lucasfilm ha gestionado los preparativos de las sucesivas entregas de la saga 'Star Wars', en alguna que otra ocasión ha resultado imposible evitar que acabaran saliendo a la luz antes de tiempo algunas de las novedades con las que la franquicia pretende sorprender a sus seguidores con cada nueva película.

La última de estas filtraciones, responsabilidad una vez más de la página web 'Making Star Wars', hace referencia directa al papel que interpretará el flamante nuevo fichaje del universo 'Star Wars', el actor portorriqueño Benicio del Toro, en el llamado 'Episodio VIII', cuyo título definitivo es el 'The Last Jedi'. Según la información difundida por dicho portal, la estética de su personaje se vería marcada por un uniforme completamente negro y una gorra cuyo estilo recordaría de alguna forma a las primeras cintas de la saga.



"Se llama D.J. o al menos ese es el nombre en clave que se utiliza en la producción para referirse a él. Viste una especie de gabardina larga de cuero negro y un cinturón parecido al de Han Solo, donde guarda su pistola láser. Tiene el pelo corto y lleva una gorra muy extraña que parece de otra época. Da la impresión de ser un tipo desgarbado y algo sucio, y su abrigo también me recuerda al traje que lleva Anakin en 'La venganza de los Sith'", reza un extracto del artículo que ha publicado la citada página sobre el papel de Benicio en la cinta.



Pero el dato que sin duda generará opiniones diversas entre los fans más puristas de 'Star Wars' tiene que ver con la nave que pilotará el ídolo de Hollywood en 'The Last Jedi' -filme que se estrenará el próximo mes de diciembre-, ya que su diseño podría mezclar elementos tanto del mítico 'Halcón Milenario' de Han Solo como de otra embarcación espacial igualmente emblemática, pero perteneciente a otra saga, la 'Enterprise' de 'Star Trek'.



"Su nave es muy sofisticada. El asiento que tiene para pilotar es muy singular y es el único de color rojo. Luego en el interior hay una zona común donde los tripulantes pueden socializar y que recuerda precisamente a la misma sección del Halcón Milenario. Pero también hay similitudes con el diseño de la 'Enterprise' que sale en las películas de 'Star Trek' dirigidas por J.J.Abrams. Es como si alguien hubiera utilizado ese patrón para rehacer el 'Halcón'", explica la misma web sobre la supuesta influencia que habría ejercido Abrams, director de 'El despertar de la Fuerza' (2015), en el estilo visual del filme que dirige Rian Johnson.