¿Se mudarán los duques de Sussex por la mala relación de Meghan Markle y Kate Middleton?

Según algunos medios británicos hay tensión entre Meghan Markle y Kate Middleton, lo que ha causado un distanciamiento entre los príncipes Harry y William.

De acuerdo con The Sun Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, han decidido que no quieren vivir en el Palacio de Kensington para no estar cerca de William y Kate.

Los recién casados se mudarán a Frogmore Cottage, ubicado en los terrenos de Windsor, al oeste de Londres. Este lugar tiene un gran valor sentimental y enorme significado para la pareja. Fue en esta finca, concretamente en Frogmore House, donde se celebró la recepción posterior a su boda -el pasado mes de mayo- y en el que se realizaron las fotografías oficiales de su compromiso.

Sin embargo, más allá de querer mudarse allí por solo gusto, un amigo cercano a la pareja afirmó que el verdadero motivo de la mudanza que existe una ruptura entre los hermanos porque "Kate y Meghan son personas muy diferentes". La fuente agregó: "Realmente no se llevan bien".

La nueva vivienda del príncipe Harry y Meghan Markle cuenta con diez habitaciones y una guardería, así como un gimnasio y una sala para yoga. No obstante, será renovada para acondicionar el edificio a las necesidades de sus nuevos inquilinos.