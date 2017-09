Selena Gomez casi recibe un ramo de flores con forma de pene

Parece que la cantante Selena Gomez ya no puede disfrutar de una jornada de plena tranquilidad ni en la intimidad que le proporciona su lujosa mansión del Valle de San Fernando (California), ya que hace solo unos días su equipo de seguridad se vio en la obligación de llamar a la policía para denunciar que un individuo había intentado acceder a la propiedad con el objetivo de entregarle personalmente a la intérprete unos curiosos regalos.



Como ha revelado el portal de noticias TMZ, tanto las autoridades del condado de Los Ángeles como el personal al servicio de la estrella del pop no fueron conscientes de la naturaleza de uno de estos obsequios hasta pasadas varias horas desde el inicio de la investigación, cuando los agentes encargados de estudiar el caso descubrieron que el sospechoso había estado esa misma mañana en una floristería para encargar, supuestamente, un ramo en forma de pene junto a una tarjeta personalizada para la intérprete.



Según el informe de la denuncia al que ha tenido acceso el citado medio, entre los regalos que portaba el detenido también se encontraban varias latas de comida, más flores y otros objetos de los que no han trascendido más detalles, quién sabe si por lo inapropiado que podría resultar mencionarlos de forma explícita.



Afortunadamente, la que fuera estrella Disney no ha llegado a tener entre sus manos la colección de regalos que su excéntrico fan tenía preparada para ella, aunque lo más probable es que la noticia ya haya llegado a sus oídos, quizá con la misma rapidez con la que se difundió la semana pasada que su perfil de Instagram había sufrido el ataque de unos piratas informáticos que, para más inri, decidieron publicar en su nombre aquellas fotos que se filtraron hace dos años de Justin Bieber en las que aparecía totalmente desnudo.