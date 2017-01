Selena Gomez y The Weeknd, ¿La pareja del 2017?

Según informó la revista People, los dos intérpretes se besaron toda la noche y mantuvieron una cercanía pero al parecer "no es nada serio, ni formal". “Fue una cena romántica bajo la lluvia".

"Ellos actuaron toda la noche como pareja. Ordenaron pasta y compartieron la comida. Ella se veía enamorada y estuvieron tomados de la mano”, dijo una fuente a la revista estadounidense.

More Selena Gomez and The Weeknd spotted kissing in Santa Monica (January 10th) pic.twitter.com/yVKLIn9Oxj

Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, terminó su relación con la modelo de Victoria Secret, Bella Hadid el pasado noviembre.

Fuentes cercanas afirmaron que su relación termino por falta de tiempo, ya que aún se guardan mucho amor y son buenos amigos.

Por su parte, Selena Gomez se alejó de la escena musical para tratar los síntomas que produce el tratamiento contra el lupus. Durante ese tiempo regreso con Justin Bieber y hasta se habló de una boda.

