Serena Williams aclara que aún no conoce el sexo de su bebé

Pese a que todos pensasen que Venus Williams se había ido de la lengua ayer miércoles al hablar del próximo bebé de su familia en femenino, la futura mamá, Serena Williams, se ha apresurado a matizar las palabras de su hermana para aclarar el malentendido y explicar que aún no conoce el sexo de su bebé, ya que como afirmó hace tiempo, tanto ella como su prometido Alexis Ohanian quieren esperar al día del nacimiento para descubrir si su primer retoño será un niño o una niña.



"Creo que la sorpresa de no saber qué vas a tener hasta ese día tan especial, en el que das a luz, es probablemente la mejor que te puedas llevar. Así que, para clarificar lo que dijo Venus, siempre estoy bromeando con mis hermanas para ver qué favores les puedo sacar en mi beneficio. Si quiero algo de alguna de mis hermanas, les digo: 'Bebé Venus necesita esto' o 'Bebé Lyn necesita lo otro' o 'Bebé Isha necesita tal cosa'. No crecí con hermanos, solo con hermanas, y utilizamos el femenino más que el masculino, a no ser que esté bromeando con mi padre o con Alexis para conseguir algo de ellos. Soy la más pequeña de cinco hermanas. Siempre las he engañado, ¡qué puedo decir! (sic)", ha compartido en su cuenta de Instagram para despejar todo tipo de especulaciones.



Esta puntualización ha sido necesaria después de que la inocente declaración de la también tenista Venus diera pie automáticamente a multitud de titulares que afirmaban que su hermana pequeña sería madre de una niña.



"Quiero ser la tía favorita. Todas las hermanas estamos diciendo 'Bebé Venus', 'Bebé Lyn', 'Bebé Isha', porque queremos que el bebé se llame como nosotras", relataba al canal Eurosport en unas declaraciones que muchos interpretaron como que ya sabía a ciencia cierta que tendría una sobrina.