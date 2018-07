Shaggy y Sting inaugurarán la Movistar Arena

El primer concierto que tendrá Movistar Arena será el de Sting & Shaggy, quienes se encuentran de gira por Europa y Norteamérica, y que llegarán a Colombia a ofrecer su dinámico y vibrante show conjunto el 21 de octubre de 2018 en la capital.

Estas leyendas musicales combinarán sus bandas para interpretar temas de su último lanzamiento, el caribeño 44/876 y para colaborar en los hits más celebrados de cada artista tales como "Every Breath You Take," "Englishman In New York," "Message In A Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" y "Angel”.

“Los clientes de Movistar tendrán beneficios exclusivos en todos los espectáculos del Movistar Arena. Este es el primero que anunciamos, pero vendrán más. La idea es poderles ofrecer una experiencia diferencial en el recinto para espectáculos más moderno de América Latina, que inauguraremos en pleno corazón de Bogotá y que seguro muy pronto se ganará el corazón de los bogotanos” Jorge Ríos, Director de Marca de Telefónica Movistar Colombia.

Por su parte la etapa de preventa para clientes de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Av Villas y Popular), usuarios de la billetera móvil Aval Pay y de la aplicación del entretenimiento YEII, irá desde el lunes 9 de julio a las 9:00 a.m., hasta el 11 de julio a las 9:00 a.m., quienes podrán adquirir las entradas en los puntos de venta de Tu Boleta y en Tuboleta.com.

Sting y Shaggy inicialmente juntaron fuerzas para grabar una canción, “Don’t Make Me Wait” (la cual debutó en el #1 de los lanzamientos digitales en Billboard) como un tributo a los sonidos caribeños que han influenciado a ambos, y terminaron grabando un álbum completo y lleno de melodías festivas, emocionantes y alegres. El título del disco hace referencia a los códigos telefónicos de cada país: 44 del Reino Unido (Sting) y 876 de Jamaica (Shaggy). 44/876 honra el profundo amor de ambos por Jamaica: el lugar de nacimiento de Shaggy y donde Sting se inspiró para clásicos como “Every Breath You Take.”

El evento está presentado por la Compañía Musical Cherrytree, Live Nation y Páramo Presenta.