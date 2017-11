Shakira explica los problemas de salud que la llevaron a cancelar conciertos de su gira

Tras anunciar la cancelación del primero de sus conciertos, la cantante se vio obligada a aplazar más actuaciones y ha querido dar una explicación sobre su situación de salud.

“Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicó Shakira en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

La intérprete de grandes éxitos y esposa del futbolista Gerard Piqué añadió que está centrada en su recuperación para regresar a los escenarios cuando esté en perfecto estado de su salud. "Estoy ansiosa por volver", explicó en el comunicado.

