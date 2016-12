Shakira y Gerard Piqué causan furor a su llegada a Barranquilla

Aunque hace unos días el hermano de la cantante Shakira, Tonino Mebarak, dejaba abierta la incógnita sobre si la estrella del pop podría finalmente acudir a Barranquilla (Colombia) para disfrutar de la Navidad junto a toda su familia, después de conocerse que la pareja y sus dos hijos habían cambiado a última hora el destino de sus vacaciones, finalmente la intérprete y Gerard Piqué se han encargado de zanjar definitivamente el debate al darse un baño de multitudes a su llegada al aeropuerto de la ciudad natal de la artista.



Montados todavía en el coche que les trasladaría a la residencia de los Mebarak, Shakira, Piqué y sus dos retoños -Milan y Sasha- no dudaron en atender sonrientes a los numerosos medios que se habían congregado para conocer de primera mano sus reacciones. Parca en palabras, la simpática artista se limitó a revelar que la familia se quedará en Colombia solo un par de días y que, al menos en ese momento, no tenían planes concretos para sacar el máximo partido a su estancia navideña.



"No sabemos todavía lo que vamos a hacer, vamos a improvisar", explicó la cantante antes de apuntar que sus vacaciones serán mucho más cortas de lo que muchos podrían esperar. "Solo un par de días", respondió a la pregunta de los informadores.



Demostrando de paso que el pequeño Sasha se encontraba perfectamente y que el viaje previo de los cuatro a las islas Bahamas -no a Miami, como se especuló en un principio- nada tenía que ver con una supuesta recaída en la enfermedad que mantuvo ingresado al niño varias semanas en un hospital de Barcelona, el futbolista catalán expresó con el pequeño en brazos que su visita a Colombia estaba pensada, entre otras cosas, para cultivar el estrecho lazo que tienen con sus retoños



"Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Y ahora a disfrutar con los niños", aseguró con una amplia sonrisa.



Poco antes de generar un gran revuelo con su regreso a la ciudad que le vio nacer, Shakira felicitaba la Navidad a todos sus seguidores de las redes sociales con un entrañable videomensaje que dejaba una vez más patente que atraviesa una de las mejores etapas de su vida tanto en el plano profesional como en lo relativo a su ámbito doméstico.



"Feliz Navidad a todos, ¡los quiero!", reza el entusiasta título de la grabación publicada en Instagram