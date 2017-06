Shakira y Sean Paul estrenarán su primer dueto juntos: 'Mad Love'

Aunque a día de hoy tiene que compaginar la promoción de su recién estrenado álbum, 'El Dorado', con las responsabilidades familiares que se derivan de su condición de madre de dos hijos, fruto de su estable relación con el futbolista Gerard Piqué, parece que a Shakira todavía le ha quedado tiempo libre para encerrarse una vez más en el estudio de grabación y, en este caso, echar una mano al cantante y rapero Sean Paul.



Como ha revelado ahora el propio jamaicano en su última entrevista, la publicación de un nuevo disco no ha impedido a su buena amiga seguir desarrollando la exitosa estrategia que ha venido cultivando hasta ahora y que se basa en el lanzamiento constante de pegadizos duetos. No resultaría descabellado pensar que 'Mad Love', como se llama el nuevo tema que han grabado juntos, acabe compitiendo directamente en las listas de éxitos con los sencillos que se desprendan próximamente del trabajo discográfico de la colombiana.



"Tengo algo preparado algo un poco más pop con Shakira que saldrá próximamente. La canción se llama 'Mad Love' ['Amor Loco' en español] y trata de la locura de cuando estás enamorado, es muy sensual. No habla de amor, sino más bien de la sensualidad", reveló el también productor a su paso por la emisora de radio KISS FM.



En los últimos dos años, la intérprete nacida en Barranquilla ha unido fuerzas con artistas latinos de la talla de Carlos Vives y Maluma -con los que colaboró en las exitosas 'La Bicicleta' y 'Chantaje', respectivamente- y también con otros músicos de fama internacional. Además, a lo largo de sus 20 años de carrera, Shakira ha tenido la oportunidad de compartir estudio con estrellas de estilos tan variados como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Pitbull o Rihanna.



Sin embargo, hacía tiempo que Shakira esperaba poder añadir a su lista de compañeros de escena al carismático Sean Paul, uno de los nombres más relevantes del dancehall contemporáneo desde que alcanzara la fama internacional con 'Temperature', una canción que consiguió varias nominaciones a los premios Billboard y le reportó sus primeros 'top ten' en la escena internacional.



"Siempre habíamos querido trabajar juntos. Yo le dije: '¡Eh!, siempre había querido trabajar contigo', y entonces ella me dijo: '¡Yo también!'. Y yo dije: 'No, siempre me habían dicho que estabas demasiado ocupada', y ella dijo: '¡A mí me habían dicho lo mismo de ti!'. Es un sueño hecho realidad para mí, desde hace un tiempo que quería colaborar con ella", aseguró en la misma entrevista.