Siete aplicaciones para moverse en la ciudad

Conozca un listado de las aplicaciones más útiles del sector.

Easy Taxi

Una de las primera aplicaciones para taxis en la región que ha ido evolucionando con el tiempo al punto de lanzar recientemente un nuevo servicio con autos más nuevos llamado Easy Comfort mientras trabajan en habilitar más plataformas de pagos. Al mismo tiempo se están enfocando en ofrecer más servicios al mercado corporativo. Acá mas información http://www.easytaxi.com/co/.

Waze

Es difícil encontrar un alguien que no conozca esta aplicación, con presencia en más de 184 países se ha convertido en el estándar de movilidad para los conductores de automóviles particulares al punto que ha formado alianzas con distintas entidades y gobiernos locales como en el caso de Medellín donde sus reportes se integrarán directamente al centro de control inteligente de movilidad, de dicha ciudad. Acá mas información: https://www.waze.com/en/.

Ride the city

Para nadie es un secreto que en horas pico, en las grandes ciudades, el vehículo más rápido y eficiente es la bicicleta por ello llegó esta app que ofrece información sobre los más de 300 kilómetros de ciclorruta que tiene Bogotá además incluir la localización de lo sitio de venta y reparación de estos vehículos. Acá más detalles: http://ridethecity.com/bogota.

Google Maps

Ya sea para un turista que no conoce la ciudad o un nativo que no recuerda cuáles son las rutas de bus indicadas para llegar a su destino Google Maps es un buen punto de partida que incluye además información sobre los puntos de interés, restaurantes, paraderos de buses, etc. Vea aquí el servicio: https://www.google.com.co/maps/.

Transmilenio y Sitp

Con información sobre las rutas, estaciones, buses, horarios, alimentadores y mapas del servicio de Transmilenio en Bogotá esta aplicación cuenta con el beneficio adicional de poder funcionar sin necesidad de datos.

Tappsi

Es la pionera en el mundo de la reserva de taxis. Su interfaz es muy sencilla y veloz. Cuenta con una amplia red de taxistas afiliados, por lo que es muy raro no conseguir transporte con ayuda de ella. Además tendrá la opción de ofrecer propina para que asegure su servicio, en especial en las horas de mayor congestión. Más información en https://tappsi.co.