Siete filmes se presentan en muestra de Cine Reciente de España en Miami

Miami (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Siete películas, dos de las cuales no exhibidas hasta ahora en Estados Unidos, y el director Pablo Berger y los actores Carlos Santos y Javier Pereira se presentarán en la próxima edición de la muestra Recent Cinema from Spain en Miami.

El teatro Olympia, una joya del estilo Art Deco de 1926, acogerá del 16 al 19 de noviembre este escaparate del cine español reciente que se celebra anualmente en Miami desde hace siete años.

"Abracadabra", de Pablo Berger y con Maribel Verdú, Antonio de la Torre y José Mota como protagonistas, abrirá la muestra el día 16. Tras la alfombra roja y la proyección tendrá lugar una recepción en el teatro Olympia con la presencia del director.

El thriller "La niebla y la doncella" (The Mist and the Maiden), dirigido por Andrés M. Koppe, y la comedia negra "Despido Procedente" (Dismissal), de Lucas Figueroa, son los dos filmes que tendrán su estreno en Estados Unidos durante la muestra.

El primero se exhibirá el sábado 18 y el segundo el viernes 17.

La humorística "Villaviciosa de al lado" (A Stroke of Luck), de Nacho G. Velilla, "Que dios nos perdone" (May God Save Us), un éxito de taquilla dirigido por Rodrigo Sorogoyen, "Contratiempo" (The Invisible Guest), un filme de intriga de Oriol Paulo que cerrará la muestra, el domingo 19 están también en el programa.

La lista la completa "Ozzy", un filme de animación para niños de Nacho La Casa, que se exhibirá en una función especial.

El broche de oro de la muestra será la actuación musical de la orquesta Mastreta.

Javier Pereira, uno de los protagonistas de "Que dios nos perdone", y Carlos Santos, que actúa en "Villaviciosa de al lado", asistirán a las proyecciones de sus filmes, el viernes 17 y el sábado 18, respectivamente.

El viernes, además, participarán junto a Pablo Berger en un panel de discusión en el Centro Cultural Español (CCEMiami).

Recient Cinema from Spain es organizado por EGEDA, una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales de España, y el Olympia Theater, con la colaboración del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España (ICAA) y el CCEMiami. EFE