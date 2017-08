Silvestre ve que Narcos retrata violencia de forma cruda pero no la glorifica

Bogotá, 30 ago (EFE).- Para el actor español Miguel Ángel Silvestre, la serie Narcos de Netflix, a cuya tercera temporada se ha unido, no glorifica la violencia de las mafias del narcotráfico pero sí la retrata "de manera muy cruda", según detalló hoy a Efe.

"No se glorifica la violencia en esta serie, sino que se retrata de una manera muy cruda, por eso no se glorifica la figura del narcotraficante. Yo, por ejemplo, interpreto a un intelectual que se ve en un mundo muy oscuro y le viene de nuevas, que es como me viene a mí: de nuevas", dijo Silvestre durante la presentación de la tercera temporada en Bogotá.

Como parte de sus retos para unirse a la serie, estuvo el de imitar el acento pese a que su aparición en la producción es "muy escasa".

Para conseguir entrar en el papel de Franklin Jurado, "un personaje real del que sabemos muy poco porque tuvo una trágica despedida", tuvo que trabajar con un con un experto que le ayudó a mejorar con el acento, así como vivir una temporada en Colombia.

Al integrarse en la tercera temporada de Narcos, pesó "la admiración que tenía por la serie", así como poder ver a "muchos de los personajes" que siguen en esta nueva etapa de la serie que se reinventa tras la muerte de Pablo Escobar al final de la segunda temporada.

"Vengo de rodar (la serie) 'Sense8' que tiene una energía muy distinta a la hora de rodar, esta es muy adrenalínica, muy masculina, muy frenética, te vienes más arriba cuando ves todas esas personas que has visto (en las temporadas previas)", aseveró Silvestre.

A la hora de entrar en el "oscuro" papel de Jurado, pesó mucho el hecho de que sabe "muy poco de él" y ni siquiera tuvo ocasión de ver una imagen.

Por eso, se dejó "llevar por las direcciones de los directores y productores", que considera que tienen "más información" de la que le dieron.

"Pero básicamente me dejé llevar e intenté sobre todo encontrar un punto de anclaje en la vulnerabilidad del personaje y la carencia afectiva", explicó el actor español.

Su incursión en Narcos es la segunda de Silvestre en una serie de Netflix tras "Sense8".

De la plataforma digital considera que "es un gran apoyo a la diversidad", puesto que da la posibilidad de "hablar (...) de evolución de culturas".

"En este sentido, en Narcos nos encontramos actores latinos de todo el mundo y en el caso de 'Sense8' de todo el mundo. Es la oportunidad que le da a actores de lugares recónditos del mundo (...). Me siento muy afortunado de que cuenten conmigo para hablar de personajes latinos", concluyó.

La tercera temporada de Narcos estará disponible en Netflix desde este viernes. EFE