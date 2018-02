Snapchat habría perdido 1.000 millones por tuit de Kylie Jenner

Desde que Instagram, Facebook y hasta Whatsapp comenzaron a implementar historias instantáneas, Snapchat ha perdido usuarios debido a que este recurso era su elemento diferencial y se ha tenido que enfrentar a una intensa competencia de estas redes sociales.

Las figuras públicas eran especialmente afines a esta red social por su funcionamiento, pero también han perdido terreno con ellos. De hecho, Kylie Jenner, aseguró en su cuenta de Twitter que ya no usa Snapchat, declaración que coincidió con el desplome de un 6% de las acciones de la empresa en la bolsa, lo que representa una pérdida de unos 1.000 millones de euros en capitalización de mercado.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.