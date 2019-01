Snoop Dogg se ofrece a adoptar un perro abandonado que se llama como él

Detrás de esa imagen de estrella del rap aficionada a la marihuana y el lujo, Snoop Dog también alberga un corazoncito y no ha podido evitar emocionarse como miles de personas más al descubrir un vídeo que se ha vuelto viral en los últimos días, en el que se puede ver cómo un joven ejemplar de la raza canina bull terrier es abandonado por su dueño poco antes de Navidad en Inglaterra.



Una protectora de animales fue la encargada de difundir la grabación obtenida por lo que parece ser una cámara de seguridad en la que se aprecia perfectamente cómo el perro intenta entrar de nuevo en el coche después de que le dejaran en el lateral de la carretera junto a su camita, llegando incluso a apoyar las patas delanteras en la ventanilla del vehículo para intentar llamar la atención de sus ocupantes



Los responsables de rescatar y acoger al animal decidieron llamarle Snoop Dog, y esa es parte de la razón por la que su historia acabó llegando a oídos de la estrella de la música, que se ha ofrecido a acogerlo en su mansión junto al resto de sus mascotas.



"Resulta devastador. Y siempre hay espacio para un perrito más en 'Casa de Snoop'", ha asegurado el músico en declaraciones al diario The Daily Star. "Si necesita un hogar, tendrá uno con nosotros. Pero la verdad es que no creo que vayan a faltar candidatos dispuestos a darle una casa repleta de cariño después de toda la atención que ha recibido".



Y lo cierto es que el rapero no se equivocaba. La organización que se ocupa ahora mismo del 'Snoop' canino ha recibido un aluvión de peticiones de personas interesadas en ofrecerle al desafortunado perro



una segunda oportunidad.



Sin embargo, por el momento tendrá que permanecer en una perrera privada -donde han aclarado que no le faltarán todos los mimos y cuidados que pueda desear- mientras se investiga su caso y las autoridades tratan de descubrir quién fue el desalmado que lo abandonó.