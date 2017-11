Snow Patrol y Van Morrison, los norirlandeses más escuchados en Reino Unido

Dublín, 9 nov (EFE).- La música del grupo norirlandés de pop-rock Snow Patrol ha sonado más veces en el Reino Unido durante este siglo que la de otros grandes artistas de la provincia británica, como Van Morrison o el ya fallecido Gary Moore.

Según la lista dada a conocer hoy por la empresa de licencias musicales del Reino Unido PPL, Snow Patrol ocupa el primer lugar en cuanto a la frecuencia de aparición de artistas norirlandeses en programas de televisión y radio de este país desde 2000.

Por detrás se sitúan Van Morrison y el cantante Feargal Sharkey, quien inició una carrera en solitario tras liderar durante las pasadas décadas de los 70 y 80 al grupo de punk-rock The Undertones, novenos en esta relación.

Aunque casi todos los miembros de Snow Patrol son norirlandeses, el quinteto se formó en 1993 en la Universidad de Dundee (Escocia) y entre sus éxitos destacan "Chocolate", "Run" o "Chasing Cars", tema este último incluido en su disco "Eyes Open", con el que se convirtieron en líderes de ventas en el Reino Unido en 2006.

En cuarta posición de esta lista aparece la banda Ash, seguida por el trío de indie rock Two Door Cinema Club y el productor de música electrónica David Holmes.

Gary Moore, el legendario guitarrista de blues y rock de bandas como Thin Lizzy y Skid Row, quien falleció en 2011, es séptimo y The Divine Comedy, liderada por el polifacético Neil Hannon, alcanzó el octavo puesto, gracias a temas como "National Express" o "Everybody knows that I love you".

Van Morrison vuelve a aparecer en esta lista con "Them", la banda formada por "León de Belfast" en 1964 y con la se dio a conocer internacionalmente con canciones ya clásicas como "Gloria", "Baby, Please Don't Go" y "Here Comes the Night". EFE