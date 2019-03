Sofía Gómez Uribe, apneísta, es #UnaMujerW

Escuche aquí la crónica

Hay quienes creen que las sirenas, aquellas maravillosas criaturas marinas, solo pertenecen a las leyendas y al folclore. Lo que no saben es que en efecto hay una... es de Pereira y aparte de ser muy guapa, ha ganado records mundiales dentro del mar.

“Yo puedo aguantar la respiración por 5 minutos y 8 segundos, aunque esa disciplina no me gusta mucho... a mí me gusta mucho más hacer profundidad donde no se tiene en cuenta el tiempo de la inmersión, solo se tiene en cuenta para temas de seguridad. Mi inmersión más larga ha sido de tres minutos y medio, casi 4 minutos”, cuenta Sofía.

Cada vez que se sumerge, Sofía sabe a qué se expone. Cerca de 45 abneistas al año mueren en el mundo por intentar superar sus récords. A pesar de esto, Sofía ama lo que hace.

“Yo me enamoré del agua y de la profundidad porque siento una conexión muy bonita con el mar y con la soledad que se siente hacer apnea. Siento que es un lugar donde nos conocemos, donde puedes ser libre, y soy muy feliz y me gusta mucho redefinir mis límites y siento que la apnea me permite hacer eso todos los días”, afirma la colombiana.

Por esta razón, en cada inmersión se concentra como un monje tibetano.

“Por mi mente pasan muchas cosas cuando estoy haciendo apnea, pero pues tal vez el fin último de hacer apnea es como llegar a un estado de meditación donde uno pueda estar presente pero no estar ahí, estar muy concentrado en lo que estoy haciendo y me repito un mantra que son cuatro palabras que me trasmiten mucha concentración que son: paz, amor, tranquilidad, azul y esas son las palabras que repito desde que entro al agua hasta que vuelvo a respirar” confiesa Sofía.

Y cada vez que se asoma a la superficie, con ella se visibilizan cientos de mujeres deportistas en América Latina.

“Yo creo que la visibilidad que se le está dando a la mujer en el deporte y en otros campos de la sociedad es muy importante, se le están dando más méritos que antes, los méritos que nos merecemos y me parece muy importante que cada vez seamos más mujeres que empoderemos a otras para que sigan sus sueños y para que se destaquen en cada uno de los campos de acción de lo que hacen”, recuerda Sofía Gómez.