Sofía Vergara, criticada por tener loros en su última fiesta

Fiel a su pasión por los saraos, la actriz Sofía Vergara no quiso dejar pasar la oportunidad de organizar el pasado fin de semana una gran fiesta tropical en su casa de Beverly Hills para conmemorar el Día de los Caídos en Estados Unidos.



Como suele ser su costumbre, la intérprete de 'Modern Family' publicó un sinfín de imágenes de la velada en sus redes sociales para compartir con todos sus fans los detalles de la esmerada decoración que desplegó para la celebración. Sin embargo, en esta ocasión en la sección de comentarios de sus fotografías no solo se podían leer mensajes aplaudiendo su buen hacer como anfitriona o celebrando lo bien que le sentaba el vestido blanco que eligió para la ocasión, sino que una buena parte de sus seguidores quisieron dejar patente su preocupación ante la presencia de unos 'invitados' muy especiales: tres loros.



En las imágenes subidas por la colombiana a Instagram, se puede ver a varios de los asistentes posando con los animales -su hijo Manolo y a su sobrina Claudia incluidos- o sujetándolos en brazos, lo que despertó la alarma por el trato que podrían haber recibido los pájaros en un evento tan concurrido y en el que, como es habitual en las celebraciones de Sofía, no faltó el alcohol. En respuesta a esta preocupación, muchos usuarios de la esfera virtual se apresuraron a etiquetar a organizaciones como PETA, WWF y Greenpeace -que se ocupan de proteger la flora y la fauna- en los comentarios de las fotos en las que aparecían los loros.



Por ahora, ninguna de las mencionadas organizaciones se ha pronunciado al respecto, aunque PETA -el organismo líder en la lucha por los derechos de los animales cuyo lema es: "Los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar o usar como entretenimiento"- sí escribió un tuit pocas horas después en el que condenaba el uso de cualquier ser vivo como pura diversión.



"Más de medio millón de animales están a día de hoy en cautividad en atracciones turísticas, solo para que la gente se 'entretenga'", denunciaba en su perfil de Twitter.



Entre las muchas distracciones que amenizaron la noche se encontraba una sirena, que tuvo que ser llevada en brazos hasta la piscina del jardín por el marido de Sofía, el también actor Joe Manganiello, y unas atractivas bailarinas que animaron a todos los presentes a mover el cuerpo.



Conscientes de que Sofía no repara en gastos cuando se trata de divertirse, sus compañeros de reparto de 'Modern Family' no quisieron faltar a la fiesta, en la que como buena colombiana, la intérprete de Barranquilla sirvió a sus familiares y amigos comida típica de su país durante la espectacular cena preparada por el aclamado chef Juan Manuel Barrientos.