Sofía Vergara da una lección de 'equilibrio' a su hijo Manolo

La actriz Sofía Vergara se encuentra en estos momentos disfrutando al máximo de unas soleadas y exóticas vacaciones en México junto a su marido, el también intérprete Joe Manganiello, su hijo Manolo y buena parte de la extensa familia que tiene en su Colombia natal, pero lejos de dedicarse únicamente a la vida contemplativa y a desconectar del intenso ritmo laboral que define su trabajo en la serie 'Modern Family', la artista ha aprovechado también la ocasión para dejar bien claro que nadie debería atreverse a subestimarla.



Tanto es así, que la estrella televisiva no ha dudado en publicar entre las muchas fotos que inmortalizan su agradable escapada navideña una en la que aparece navegando con maestría en una tabla de paddle surf al tiempo que luce un atuendo que en principio parecía poco apropiado para esta práctica, como le había advertido Manolo antes de que ella demostrara que es capaz de conseguir todo lo que se propone.



"Nunca permitas que tu propio hijo te diga que no puedes hacer paddle surf con una vestimenta tan ridícula como esta, con una falda mojada y unas zapatillas de goma, ¡porque claro que puedes!", bromeó Sofía en su cuenta de Instagram junto a la instantánea que la retrata en plena actividad y en la que también se muestra a Manolo con una mueca que evidenciaba que había aprendido la lección.



Más allá de esta divertida anécdota tan propia de la extrovertida actriz, lo cierto es que las vacaciones de la colombiana le están sirviendo entre otras cosas para fortalecer aún más los estrechos lazos que le unen a todos sus familiares, teniendo en cuenta el entusiasmo que desprende al compartir con todos los internautas algunas de las estampas más enternecedoras del inolvidable momento que comparte con sus seres queridos.



Escribía poco antes en la misma plataforma para titular una entrañable instantánea que quiso ofrecer a sus admiradores, para a continuación presumir ante los mismos de la arena blanca y las aguas cristalinas que caracterizan al paradisíaco entorno en el que se encuentra. "En el mar la vida es más sabrosa", publicaba.



La simpática Sofía y su apuesto marido también han dejado entrever que no sería descabellado pensar en una futura paternidad para ambos después de que la actriz presentara a su sobrino Rafi ante todos los internautas, un adorable niño por el que los dos enamorados parecen sentir auténtica devoción.



"Aquí están tío Joe y Rafi", reza un mensaje acompañado de emoticonos con forma de corazón que sirvió a la actriz para describir una imagen en la que ambos salen de espaldas y agarrados de la mano.