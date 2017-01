Star Wars: Episodio VIII finalmente tiene título: "The Last Jedi" The Walt Disney Co. anunció el título de la próxima entrega en la saga de Skywalker el lunes. "Star Wars: The Last Jedi" se estrenará el 15 de diciembre.

En esta imagen difundida por Lucasfilm, una escena de "Star Wars: The Force Awakens". El lunes 23 de enero de 2017, The Walt Disney Co. anunció el título de la próxima cinta en la saga Skywalker: “Sta. Foto: Associated Press - AP