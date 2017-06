Stephen King asegura que Trump lo bloqueó en Twitter

"Trump me ha bloqueado para leer sus tuits. A lo mejor tendría que matarme a mí mismo", escribió el autor, muy crítico con el presidente y con sus políticas en los últimos meses, en su perfil de la citada red social.



El popular escritor del género de terror ha utilizado en varias ocasiones los 140 caracteres de la red social para criticar a Trump.



"Nuestro presidente idiota parece haber confundido lo que es 'políticamente correcto' con lo que es 'inconstitucional'", escribió King hace algo más de una semana.



Entonces, Trump consideró que fue un error cambiar la primera orden ejecutiva que firmó el pasado 27 de enero para prohibir la entrada a EE.UU. de los nacionales de determinados países musulmanes y sugirió que su Gobierno debería volver a adoptar una "versión mucho más dura" para hacer frente al terrorismo yihadista.



La primera versión del veto fue bloqueada por los tribunales y tuvo que ser sustituida por una segunda versión, proclamada el 6 de marzo y que ahora se encuentra bajo examen del Tribunal Supremo.



"Justo cuando piensas que Trump no puede hacer nada más estúpido que disparar contra los saudíes, se retira de los Acuerdos de París. ¡Oh Dios Mío! (OMG, por sus siglas popularmente utilizadas en inglés)", publicó King tras la reciente decisión del presidente de retirar a su país del pacto mundial contra el cambio climático.



"Trump lleva hoy siendo presidente desde hace 4 meses. Parecen 4 años", dijo el escritor el pasado 20 de mayo.



King no es el primer usuario que ha reportado haber sido bloqueado por Trump y privado de acceso al perfil y los tuits del presidente.



La autora de Harry Potter, J.K. Rolling, salió en apoyo del literato a través de Twitter y aseguró que le comunicará todo lo que publique Trump.



"Yo aún tengo acceso. Te los enviaré a través de DM (Direct Message, la opción de mensajes privados directos)", tuiteó la escritora británica.