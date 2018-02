Steve Aoki protagoniza la primera 'rave' con gravedad cero

Además de haberse consagrado como uno de los pinchadiscos más populares y cotizados de la música electrónica, desde ayer Steve Aoki también podrá presumir de haber sido el primer DJ del mundo en protagonizar una animada 'rave' con gravedad cero, un llamativo evento que tuvo lugar en la ciudad alemana de Frankfurt y que estaba patrocinado por la emisora BigCityBeats y la Agencia Espacial Europea.



Como informa el portal de noticias The Verge, la mencionada fiesta se celebró dentro de uno de los aviones del modelo A310 que la constructora Airbus cedió a la ESA para que desarrollara allí las sesiones de entrenamiento de sus astronautas, dando así a los 20 afortunados ganadores de un sorteo previo organizado por la cadena de radio la oportunidad de bailar como si se encontraran a bordo de la Estación Espacial Internacional.



Independientemente de las muchas pruebas de seguridad que se llevaron a cabo en los días inmediatamente anteriores a la fiesta, algunos de los músicos que también intervinieron en tan original sesión, que duró algo más de 25 minutos, no pudieron disimular su nerviosismo ante las particularidades del espectáculo poco antes de salir al escenario.



"Claro que estamos nerviosos, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No tengo ni idea de cómo vamos a mezclar las canciones en estas circunstancias. Vamos a estar flotando en todo momento y no estoy seguro de que vaya a funcionar como tenemos planeado", aseguraba medio en broma medio en serio uno de los integrantes del famoso dúo W&W en conversación con la emisora alemana.