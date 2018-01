Steven Spielberg predice que habrá una mujer entre los directores nominados a los Óscar

Aunque tanto los Bafta como los Globos de Oro han ignorado a las directoras en sus nominaciones, el veterano cineasta cree que los Óscar sí verán una mujer entre los candidatos en esa categoría

El pasado domingo, la ceremonia de los Globos de Oro escenificó perfectamente el largo camino que aún queda por recorrer en la meca del cine a la hora de garantizar la paridad: en una gala en la que todas las actrices vistieron de negro para denunciar los casos de abusos y acoso que han salido a la luz en los últimos tiempos, al tiempo que reclamaban igualdad salarial y de oportunidades, llamaba la atención que no hubiera ni una sola mujer entre los nominados en la categoría de Mejor Director.

Así lo quiso recalcar la actriz Natalie Portman al presentar ese galardón, justo antes de leer el nombre del ganador, arrancando las risas del auditorio y alguna mueca de incomodidad entre quienes sí competían en esa categoría: Guillermo del Toro, Ridley Scott, Steven Spielberg, Martin McDonagh y Christopher Nolan.



A apenas unos días de que se anuncien los candidatos a hacerse con la estaquilla dorada, y por tanto los directores que optarán a ella, muchos temen que en los Óscar se vuelva a repetir la misma situación que en los Globos de Oro, aunque Steven Spielberg ha querido expresar ahora -haciendo gala de un gran optimismo- su certeza de que ese no será el caso.



"Estamos viviendo un punto de inflexión poco a poco, aunque no sea lo suficientemente rápido, para las mujeres cineastas. Ahí tienes el caso de Patty Jenkins", ha asegurado el creador de 'Jurassic Park' en conversación con el portal ET Online, en referencia a la responsable de la exitosa adaptación a la gran pantalla de 'Wonder Woman'.



"Este ha sido un año maravilloso y creo que veremos algunas nominaciones, predigo que habrá al menos una, sino varias, para las directoras", concluye.



Pese a los buenos deseos de Spielberg, lo cierto es que ninguna de las grandes entregas de premios de este año, incluidos los Baftas, han reconocido la labor de directoras como Dee Rees o Greta Gerwig, responsables de filmes como 'Lady Bird' o 'Mudbound', respectivamente, que han recibido una gran aceptación de crítica y público.