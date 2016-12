Suki Waterhouse se estrella con su debut en la música

Los planes de la joven Suki Waterhouse para conquistar la industria de la música, como ya ha hecho con el mundo de la moda y el cine, no han salido precisamente como ella esperaba, ya que su primer sencillo, 'Brutal', apenas ha conseguido vender 296 copias desde su lanzamiento hace ocho semanas, lo que significa que ni siquiera ha logrado colarse en el Top 200 de las listas de éxitos de Reino Unido.



"Suki no esperaba llegar al Top 10, pero desde luego se sentirá decepcionada con el resultado. Siente una gran pasión por la música y es evidente que puede expresar más sobre su personalidad a través de las letras de sus canciones que sobre la pasarela. Pero aún le queda mucho trabajo por delante si quiere labrarse una base de seguidores con su música", aseguró una fuente al periódico The Sun.



Tras el fiasco de su debut discográfico, a Suki siempre le quedará la opción de refugiarse en sus proyectos interpretativos de cara a 2017, en el que tiene previsto rodar una nueva película, 'Assassination Nation', a las órdenes de Sam Levinson sobre cuatro adolescentes cuyas identidades digitales son robadas por un hacker.



Sin embargo, parece poco probable que la británica de 24 años vaya a olvidar su sueño de hacerse un nombre como cantante.



"Con la música no se trata del trabajo de otras personas, no te riges por sus impresiones o luces sus ropas. Para mí, la música implica verdadera imaginación. Una sola canción puede conseguir que alguien sienta algo concreto por un hombre, al mismo tiempo que provoca que otra persona piense en su perro muerto. Es algo muy personal", aseguraba en una entrevista a Vogue.