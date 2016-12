Suki Waterhouse y Richard Madden tienen una 'conexión especial'

La modelo y actriz Suki Waterhouse y el que fuera protagonista de la serie 'Juego de tronos' Richard Madden -interpretó a Robb Stark hasta el final de la cuarta temporada- habrían iniciado uno de los idilios más sorprendentes del año solo unas semanas después de verse por primera vez gracias a varios amigos que tendrían en común, un romance que a pesar de su escasa duración ya les habría llevado a desarrollar una "conexión" muy especial entre ellos.



"Suki y Richard empezaron a salir hace unas cuantas semanas tras conocerse por medio de unos amigos mutuos. Todavía es pronto para asegurar nada, pero la verdad es que están haciendo todo lo posible por estar juntos y ver adónde les lleva esta aventura. No paran de hablar el uno del otro y eso demuestra que entre ellos existe una conexión especial", aseguró una fuente al diario The Sun.



Uno de los pocos miembros del círculo cercano a la guapa maniquí -expareja de Bradley Cooper- que, sin embargo, no habría dado el visto bueno a la incipiente relación es nada menos que la también modelo Cara Delevigne, quien no guarda precisamente una grata impresión del intérprete británico después de que ambos protagonizaran el año pasado una sonada batalla dialéctica a través de Twitter.



"No tengo ni idea de quién eres, pero me parece que criticar a alguien a quien no conoces de nada por una entrevista es un gesto demasiado desesperado para un hombre de tu edad. Si de verdad necesitas llamar la atención, trata de centrarte en tu propio trabajo y no en las vidas ajenas", le dirigió la estrella de las pasarelas en la red social tras enterarse de que Richard la había tachado de "poco profesional" por abandonar un encuentro en directo con el programa 'Good Day Sacramento'.



"Hola, Cara, no tengo más que respeto por ti. Se malinterpretaron mis palabras y se magnificaron de forma desproporcionada", le respondió el artista.