Sylvester Stallone dirigirá y protagonizará el filme "Tough As They Come"

Los Angeles (EEUU), 3 ene (EFE).- Sylvester Stallone se pondrá delante y detrás de las cámaras para dar forma a la película "Tough As They Come", informó hoy el medio especializado Deadline.

Stallone dirigirá y protagonizará este filme basado en las memorias de Travis Mills que contará como coprotagonista con el actor Adam Driver.

El argumento de la cinta gira en torno a un sargento del Ejército estadounidense que sobrevive a una cuádruple amputación por heridas en el campo de batalla.

"Tough As They Come" explorará la relación entre este militar (Driver) y su suegro (Stallone), que le acompaña a lo largo de su recuperación.

Este largometraje sería el primero de Stallone como realizador tras la película de acción "The Expendables" (2010).

Como actor, "Tough As They Come" se une a otros proyectos interpretativos que Stallone tiene en el futuro. Entre ellos destacan "Omerta", una serie sobre el mundo de la mafia que adaptará la novela homónima del escritor y autor de "The Godfather" Mario Puzo; y su participación en "Guardians of the Galaxy Vol. 2" de Marvel.

Stallone, de 70 años, volvió a la primera fila de Hollywood en 2015 gracias a su interpretación del boxeador Rocky Balboa en "Creed", un papel que le dio el Globo de Oro al mejor actor de reparto.

Por su parte, Adam Driver es uno de los valores en alza en el cine estadounidense gracias a su trabajo en el relanzamiento de la saga "Star Wars" y sus papeles protagonistas en "Silence" (2016) de Martin Scorsese y "Paterson" (2016) de Jim Jarmusch. EFE