Sylvester Stallone se gasta 400.000 dólares en una estatua de sí mismo

El actor Sylvester Stallone consiguió una réplica de la estatua con la que su personaje Rocky es homenajeado en la tercera entrega de la franquicia en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.

La escultura en cuestión, obra del artista A. Thomas Schomberg, pesa más de 800 kilos, mide cerca de tres metros y le costó a la estrella de Hollywood 403.657 dólares.



Estatua de Rocky Balboa en Filadelfia Estatua de Rocky Balboa en Filadelfia



Cabe destacar que la pieza de arte no ha sido un encargo personal de Stallone, sino que se hizo con ella tras hacer una puja en una subasta en la que habría participado de manera anónima.

Su decisión de hacerse con la obra respondería a su deseo de ofrecerle un 'nuevo hogar' en su casa de Los Ángeles después de que el San Diego Hall of Champions, donde estaba expuesta hasta ahora, cerrara sus puertas y todos los artículos que estaba en exposición comenzaran a venderse al mejor postor, según informa el portal TMZ.



A día de hoy, la estatua de bronce original utilizada en la película, que es presentada durante una de las escenas claves de la trama -cuando Clubber Lang reta al campeón del mundo a un enfrentamiento por el título-, sigue expuesta al pie de las famosas escaleras que sube corriendo el boxeador en Filadelfia, después de que el actor la donara a la ciudad tras concluir el rodaje.



Por su parte, Stallone nunca ha ocultado el gran significado que guarda para él la historia y el personaje de Rocky, no solo por tratarse de su primer gran éxito, sino porque en 2016 le consiguió su primer Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en 'Creed'.



"Este es un momento muy especial en mi vida porque sé que ya no quedan muchos... Así es como sabes que son muy especiales", aseguraba acerca del reconocimiento que recibió con la última entrega de la saga.